Dishub DKI Sampaikan Pengalaman Kerja Bersama Anies

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, Gubernur Anies Baswedan memiliki komitmen yang tinggi dalam bekerja.

"Sehinga kami selaku Kepala Dinas Perhubungan terus berupaya merealisasikan seluruh program yang ada," kata Syafrin, di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Rabu (12/10/2022).

Syafrin mengatakan, Anies memberikan 4 pesan yang menjadi pedoman dalam bekerja selama ini. Pertama adalah on regulation, kedua on target, dan ketiga on budget, dan keempat on quality.

Terkait pengalaman bekerja bersama Anies, Syafrin menceritakan, ada 1 proyek yang berkesan dalam proses menuju peluncurannya, yakni program lajur sepeda di Jakarta. Dalam prosesnya terdapat 3 fase dan tidak mudah, tetapi Anies begitu support terhadap program tersebut.

Lanjutnya, Syafrin berharap agar Anies selalu sehat dan terus berada didalam kebaikan selepas selesainya masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta.

