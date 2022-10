Program Motor Listrik SiCepat Raih Marketeers Editor’s Choice Award 2022

Jakarta, Beritasatu.com - Inovasi penggunaan motor listrik sebagai kendaraan operasional antar SiCepat Ekspres meraih penghargaan Marketeers Editor’s Choice Award (MECA) 2022.

Atas program motor listrik tersebut, SiCepat terpilih sebagai perusahaan inovatif dalam kategori Green Corporate Action of The Year. Penyerahan penghargaan dilakukan secara simbolis di CGV Cinemas FX Sudirman, Rabu (12/10/2022).

Pada 2021 lalu, SiCepat melakukan kolaborasi dengan PT Volta Indonesia Semesta dalam pengadaan 10.000 motor listrik berbasis baterai sebagai pengganti kendaraan operasional kurir. Kolaborasi ini juga semakin didukung oleh kerja sama SiCepat dengan PT Energi Selalu Baru dalam penyediaan stasiun pengisian baterai yang tersebar di 118 gerai SiCepat meliputi wilayah Jabodetabek, Bali, Semarang, Solo, dan Karawang.

Chief Executive Officer SiCepat Ekspres The Kim Hai, mengatakan bahwa sebagai perusahaan dengan aktivitas utamanya operasional pengiriman paket, SiCepat berfokus untuk menjaga kelangsungan bumi melalui penggunaan motor listrik.

“Terpilihnya SiCepat sebagai Green Corporate Action of The Year merupakan suatu momentum yang memotivasi kami untuk terus memberikan inovasi terbaik di masa depan. Selain sebagai catatan prestasi, penghargaan ini sekaligus menandakan SiCepat sebagai perusahaan logistik pertama yang menerapkan strategi visioner untuk menggunakan kendaraan jenis electric vehicle (EV) dengan harapan dapat mengajak logistik lain untuk ikut menyukseskan misi pemerintah di tahun 2030 untuk penggunaan EV secara menyeluruh,” ujar The Kim Hai.

Keuntungan dari penerapan program motor listrik juga telah dirasakan oleh SiCepat dengan adanya penghematan biaya bahan bakar sebesar 25% atau sekitar Rp 9 miliar dan berkontribusi mengurangi emisi gas karbon hingga 12.000 ton atau setara dengan 5,4 juta liter konsumsi bahan bakar minyak (BBM) selama 6 bulan pemakaian.

Dalam pemakaiannya, motor listrik dengan Sistem Ganti Baterai (SGB) dapat menempuh jarak jauh hingga 60 km dengan total paket terkirim berkisar 100-150 paket dan mampu menahan beban hingga 200 kg.

Kemudahan penggunaan motor listrik turut dirasakan oleh kurir SiCepat tanpa khawatir daya baterai habis. Kurir dapat memantau kondisi baterai dengan aplikasi SGB Mobile dan melakukan penukaran baterai melalui SGB station yang tersedia di beberapa Gerai SiCepat. Selain itu, dengan aplikasi SGB mobile kurir SiGesit juga dapat melakukan pembelian paket melalui handphone.

Sumber: BeritaSatu.com