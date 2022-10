Kanwil Hukum dan HAM DKI Gelar Acara Goes to Campus

Jakarta, Beritasatu.com - Kantor Wilayah Hukum dan HAM DKI Jakarta, melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menggelar acara goes to campus, Jumat (14/10/2022). Kegiatan goes to campus tersebut digelar di tiga kampus yaitu Bina Sarana Informatika (BSI), Kalbis Institute dan Universitas Marsekal Suryadharma.

Kegiatan ini selain untuk lebih memperkenalkan kekayaan intelektual di kampus juga sebagai ajang glorifikasi pelaksanaan presidensi G-20 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan November 2022.

Hal ini dikatakan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM DKI Jakarta, Ronald Lumbuun saat membuka kegiatan goes to campus di aula universitas Bina Sarana Informatika Jakarta.

“Sebagaimana kita ketahui Indonesia sebentar lagi akan menghadapi moment besar yaitu sebagai tuan rumah pelaksanaan G-20. Presidensi G20 Indonesia 2022 tahun ini mengambil Tema "Recover Together, Recover Stronger". melalui tema tersebut, Indonesia ingin mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu, saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan,” kata Ronald.

Kegiatan goes to campuskali mengusung tema menjadikan kampus sebagai pusat perlindungan kekayaan intelektual dan mendorong pertumbuhan inovasi. Pemiliahan Kampus sebagai tempat kegiatan karena memiliki kapasitas sumber daya manusia yang besar dan hebat dalam menciptkan inovasi dan penemuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

