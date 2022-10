Alumni PPSA 22 Lemhanas Siap Kolaborasi Akselerasi Literasi

Jakarta, Beritasatu.com - Sebanyak 80 perserta alumni Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) 22 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) mengadakan reuni untuk pertama kalinya di Jakarta. Dalam reuni tersebut, peserta dari berbagai profesi berkomitmen melakukan kolaborasi dalam rangka akselerasi literasi.

“Kami PPSA 22 Tahun 2019 belajar 5,5 bulan dari Maret sampai September 2019 di Lemhannas RI. Kami berasal dari TNI, Polri, ASN (aparatur sipil negara), akademisi, dunia usaha, pemuka Agama, tokoh masyarakat. Dalam pekerjaan dan pengabdiannya diharapkan tumbuh sinergi di antara peserta didik bagi negeri mewujudkan ketahanan nasional," kata Ketua Panitia reuni Brigadir Jenderal TNI Wirana Prasetya Budi melalui siaran pers, Senin (17/10/2022).

Di Lemhanas kata dia, peserta didik belajar beberapa kajian terkait pemantapan pemahaman empat konsensus dasar bangsa yaitu, Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, serta Paradigma Nasional Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Rinawati Prihatingsih, salah seorang alumni PPSA 22 dari Kadin Indonesia yang mewakili dunia usaha mengungkapkan, pada reuni kali ini, dunai usaha mengangkat tema “Siap Sinergi Bagi Negeri” dengan fokus kolaborasi mendukung akselerasi literasi.

Berdasarkan survei Program for International Student Assessment (PISA) yang dirilis Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), tingkat literasi Indonesia perlu terus ditingkatkan, karena saat ini berdasarkan nilai Kompetensi Membaca, Indonesia berada dalam peringkat 72 dari 77 negara. “Karena itu kami tergugah untuk mendorong Kompetensi Membaca melalui dukungan donasi buku dari para alumni,” tutur Rinawati yang juga pemilik dan COO PT Infinitie Berkah Energi.

Sementara, Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) 22, Mayor Jendral TNI (Mar) Nur Alamsyah, yang saat ini menjabat Asisten Potensi Maritim (Aspotmar) Kasal menuturkan, melalui gerakan donasi buku, diharapkan membangun budaya gemar membaca guna peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Kegiatan ini, perlu dukungan seluruh elemen bangsa. Karenanya, dalam rangkaian reuni ini, IKAL 22 mengajak seluruh elemen alumni Lemhanas PPSA 22 untuk donasi buku bagi masyarakat khususnya di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) untuk memperoleh informasi dan pengetahuan berkualitas,” ungkap Alamsyah.

Sementara, Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando yang juga alumni PPSA 22, membuka perpusnas sebagai tempat ajang reuni dan menyambut baik dukungan IKAL 22 terkait program akselerasi literasi sejalan dengan program Perpusnas. “Saat ini Perpusnas tengah mendorong gerakan literasi untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Perpustakaan Nasional sejak tahun 2018 lalu, menyelenggarakan kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial," katanya.

Kegiatan ini merupakan bagian program prioritas nasional 2020-2024 dengan tujuan memperkuat peran perpustakaan umum dalam meningkatan kualitas SDM Indonesia unggul melalui peningkatan kemampuan literasi untuk mewujudkan Indonesia Maju.

