Kapolda Metro Jaya Minta Anggota Polri Profesional dalam Bertugas

Jakarta, Beritasatu.com - Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol M Fadil Imran meminta agar anggota polri bertindak profesional dalam bertugas serta terlaksananya tindakan dan program konkret di jajaran Polda Metro Jaya.

Hal itu diungkapkan saat memberikan arahan kepada personel Reserse di jajaran Polda Metro Jaya, Selasa (18/10/2022). Arahan tersebut diberikan sebagai tindaklanjut arahan Presiden Republik Indonesia kepada Pati dan Pamen Polri di Istana Negara pada hari Jumat (14/10/2022) lalu, agar anggota polri bertindak profesional dalam bertugas.

Menurut Kapolda, ada beberapa rancangan program yang didasarkan pada pesan Presiden Jokowi.

"Intinya, para anggota Polri profesional dan dari arahan Bapak Presiden RI diminta agar arahan tersebut bisa diimplementasikan dalam jangka pendek, antara lain yaitu tidak adanya lagi pelanggaran atau ketidak profesionalan yang dilakukan oleh Penyidik," pintanya tegas.

BACA JUGA

Kapolda Metro Jaya Gelar Doa Bersama untuk Korban Tragedi Kanjuruhan

"Selain itu, melalui arahan ini diharapkan meniadakan anggapan-anggapan negatif yang melekat dibenak masyarakat terhadap penyidik kepolisian, seperti upaya penindakan yang menekan UMKM, melaksanakan upaya paksa tanpa ada dasar yang kuat dan sesuai prosedur, bermain pasal, pungli kasus (untuk gelar, AHLI, SP3), intimidasi dan kekerasan dalam interogasi, keberpihakan terhadap salah satu yang berperkara hingga menyisihkan barang bukti," beber Kapolda menambahkan.

Irjen Fadil juga berharap agar tantangan internal yang dihadapi dalam penyidikan perkara dapat diatasi, sehingga memunculkan kualitas penyidik.

"Tantangan internal dalam penyidikan perlu adanya peningkatan kualitas penyidik, yaitu dengan adanya pendidikan kejuruan, sertifikasi di bidang penyidikan sehingga dengan jumlah personel yang ada dapat lebih maksimal dalam penanganan perkara dan tidak ada lagi budaya yang sudah turun temurun serta mekanisme penyelidikan menjadi lebih modern," kata Irjen Fadil.

Menurutntya, polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum di Indonesia, maka harus bisa mengedepankan 'hukum pidana yang hidup'.

"Polisi yang dapat menerjemahkan law in the book menjadi law in action. Tindakan polisi mesti mengandung kebenaran hukum, bukan menjadikan hukum sebagai pembenaran tindakan kepolisian atau merekayasa hukum," tegasnya.

Lebih lanjut Irjen Fadil mengatakan, seperti pola pemeriksaan scientific investigation, maka hal tersebut akan menghindari aneka bentuk intimidasi, ancaman, kekerasan fisik maupun psikologis dan laksanakan segala bentuk tindakan kepolisian berdasar pada SOP.

BACA JUGA

Ada Aksi Bela Rakyat, Kapolda Metro Jaya Pastikan Jakarta Aman

"Saya berharap, agar seluruh personel Polri untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi dari perilaku-perilaku menyimpang anggota kepolisian di lapangan, meningkatkan kepercayaan publik dengan partisipasi masyarakat melalui pelaporan serta memiliki rasa kepedulian anggota dengan masyarakat," pintanya tegas.

"Aktifkan seluruh kanal laporan masyarakat baik secara offline maupun online, lakukan evaluasi secara rutin dan berkala dalam sebuah dashboard dokumentasi, mana laporan dan status laporan yang sudah ditindaklanjuti, yang dapat dilihat bukan hanya pada pimpinan tetapi juga masyarakat. Selanjutnya lakukan komunikasi yang intensif dengan pelapor tentang kondisi kasus yang ditangani secara regular," sambung Irjen Fadil.

Dengan begitu, kata dia, hal ini akan menciptakan program dan terobosan dalam kinerja agar kepercayan publik kepada Polri dapat kita raih kembali.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com