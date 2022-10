Penumpang Pesawat Kelas Bisnis Menjerit, Ada Ular di Bawah Kakinya

New York, Beritasatu.com – Seorang penumpang pesawat di kelas bisnis di sebuah maskapai penerbangan baru menyadari keberadaan seekor ular di bawah kakinya, yang membuatnya menjerit dan mengangkat kaki saat tiba di Bandara Internasional, Newark Liberty, AS. Namun jangan dibayangkan dahulu ini seperti plot film Hollywood “Snakes on a Plane” yang dibintangi Samuel L Jackson, karena petugas bandara tidak membutuhkan bantuannya untuk menyingkirkan hewan melata tersebut.

Polisi dan karyawan operasi bertemu dengan pesawat di gerbangnya di awal pekan ini "dan memindahkan ular taman itu," kata Otoritas Pelabuhan New York dan New Jersey kepada CNN. Dikatakan tidak ada yang terluka dalam peristiwa ini.

Seorang penumpang di dalam pesawat mengatakan kepada News 12 The Bronx, afiliasi CNN, bahwa "penumpang di kelas bisnis mulai menjerit dan menarik kaki mereka ke atas" saat penerbangan sedang meluncur.

United Airlines mengatakan kepada CNN bahwa anggota kru meminta bantuan dari pejabat bandara "setelah diberitahu oleh penumpang" tentang ular itu.

Penerbangan itu adalah United 2038 dari Tampa, menurut Port Authority. Tidak seperti film tahun 2006 yang terkenal "Snakes on a Plane", insiden itu tidak berdampak pada operasi di bandara.

Menurut Komisi Sumber Daya Margasatwa Carolina Utara , berbagai jenis ular garter sering disebut ular "taman". Ular itu tidak berbisa, dan memang sering ditemukan di kebun , di mana mereka membantu mengendalikan hama.

Sumber: CNN