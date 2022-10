Relawan Srikandi Ganjar Ajak Perempuan Berani Mulai Usaha

Jakarta, Beritasatu.com - Relawan Srikandi Ganjar Jawa Timur (Jatim) mengajak para perempuan untuk berani memulai usaha. Ajakan tersebut disampaikan para relawan dalam acara seminar bertajuk Make Your Own Goal: Care about Beauty, Care about Career yang di Banjaragung, Kecamatan Puri, Mojokerto, Jawa Timur.

Para peserta seminar diedukasi untuk bisa mematahkan konstruksi sosial yang menganggap bahwa dunia wirausaha hanya cocok untuk pria. Para perempuan tidak wajib memenuhi ekspektasi sosial yang mengharuskan mereka hanya bisa memilih dua peran, yaitu menjadi istri dan/atau ibu.

"Wanita dirasa terlalu lemah untuk bisa bertahan, apalagi bersaing dengan pria di dunia usaha. Padahal peran perempuan sangat strategis. Jadi sesuai dengan tema kita pada hari ini, bagaimana kita mengenalkan pada perempuan bahwa mereka bisa berkarir, sekaligus menjadi istri dan ibu yang baik," ujar Koordinator Wilayah (korwil) Srikandi Ganjar Jatim, Cindy Maghriza, melalui keterangan tertulis, Kamis (20/10/2022).

Cindy menjelaskan, banyak manfaat yang didapat bila kaum perempuan berani menjadi pelaku usaha. Lewat usaha, para perempuan bisa mengangkat taraf hidup dirinya, keluarga, dan masyarakat di sekitarnya. Bila usahanya berkembang, perempuan bisa membuat lapangan pekerjaan untuk masyarakat.

Selain dalam bidang usaha, Srikandi Ganjar juga mengajak para perempuan untuk percaya diri dengan kecantikannya. Lewat kompetisi dan tutorial merias wajah, para relawan Srikandi Ganjar juga mengedukasi para perempuan untuk bisa merawat diri.

