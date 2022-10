Indonesia Terpilih Tuan Rumah Konferensi Kepala Perpustakaan Nasional Asia-Oseania

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia terpilih menjadi tuan rumah The 28th General Conference of Directors of National Libraries in Asia and Oceania (CDNLAO). Pertemuan Konferensi Kepala Perpustakaan Nasional di Asia dan Oseania ke-28 ini, akan digelar di Jakarta pada 24-27 Oktober 2022 mendatang.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) menjadi penyelenggara kegiatan tahunan antarkepala perpustakaan di Asia dan Oseania yang membahas kondisi perpustakaan di kawasan Asia Pasifik tersebut. Tahun ini, pertemuan CDNLAO ke-28 mengangkat tema Library Service Impacts on Community: Sustainability, Inclusion, and Innovation.

Pertemuan ini memiliki tiga tujuan utama yakni untuk bertukar informasi dan mempromosikan kerja sama dalam pengembangan perpustakaan di Asia dan Oseania, membantu perpustakaan di negara-negara kurang berkembang melalui kerja sama, dan memahami perkembangan seni perpustakaan di antara perpustakaan di Asia dan Oseania.

Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menjelaskan manifesto International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)-UNESCO 2022 menyatakan perpustakaan umum sebagai kekuatan untuk pendidikan, kebudayaan, inklusi dan informasi, sebagai agen untuk pembangunan berkelanjutan, dan pemenuhan kebutuhan individu akan perdamaian dan kesejahteraan spiritual semua individu.

“Oleh karena itu, Unesco mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung dan terlibat secara aktif dalam pengembangan perpustakaan umum,” kata Muhammad Syarif Bando di Jakarta, Sabtu (22/10/2022).

Manifesto juga menyatakan perpustakaan umum merupakan pusat informasi lokal, yang membuat semua jenis pengetahuan dan informasi tersedia bagi penggunanya.

"Perpustakaan menyediakan ruang yang dapat diakses publik untuk menghasilkan pengetahuan, berbagi

