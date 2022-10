Sampaikan Aspirasi Petani, KTNA Keluhkan HPP Gabah

Jakarta, Beritasatu.com- Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan Nasional (KTNA) menyampaikan aspirasi petani yang mengeluhkan harga pokok penjualan (HPP) Gabah. Kenaikan harga gabah diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan [Permendag] Nomor 24 Tahun 2020.

Dalam siaran pers yang diterima Sabtu (22/10/2022), petani menilai HPP Gabah yang berlaku saat ini sangat memberatkan, karena naiknya biaya upah kerja, kenaikan harga BBM memengaruhi operasional alat mesin pertanian [Alsintan] dan terbatasnya pupuk subsidi serta naiknya harga pupuk non subsidi, yang digunakan petani untuk meningkatkan produksi.

Desakan petani padi disampaikan kepada Ketua KTNA Provinsi se-Indonesia yang diteruskan oleh Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan Nasional [KTNA] sebagai "aspirasi dan surat petani" kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI [Menko Perekonomian] Airlangga Hartarto melalui surat dari KTNA Nasional bernomor 100/E/KTNA-Nas/X/2022.

“Para petani sangat membutuhkan perubahan HPP Gabah, karena beberapa hal yang memberatkan di antaranya naiknya biaya upah kerja, kenaikan harga BBM dan terbatasnya pupuk subsidi dan naiknya harga pupuk non subsidi,” pada surat KTNA Nasional yang diteken oleh Ketua Umum KTNA Nasional M Yadi Sofyan Noor.

BACA JUGA

KTNA Anugerahi Mentan Lencana Utama Adi Bhakti Tani

Surat yang juga diteken oleh Sekjen KTNA Nasional, Kusyanto telah ditembuskan kepada Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo, Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan dan DPR RI.

KTNA Nasional melalui Surat kepada Menko Perekonomian tersebut menyebutkan bahwa desakan petani dan masukan dari para Ketua KTNA Provinsi, mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan [Permendag] No. 24/2020, yang saat ini tidak sesuai dan sangat memberatkan bagi para petani padi.

Ada pun usulan penyesuaian HPP yang diajukan KTNA Nasional rata-rata Rp 400 per kg, meliputi HPP untuk Gabah Kering Panen [GKP] dari Rp 4.200 menjadi Rp 4.600 per kg; GKP di Penggilingan dari Rp 4.250 menjadi Rp 4.650 per kg dan Gabah Kering Giling [GKG] dari Rp 5.250 menjadi Rp 5.650 per kg.

BACA JUGA

Hadapi Krisis Pangan, KTNA Dorong Regenerasi Lahan Pertanian

Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo berulangkali menegaskan tentang ketentuan HPP diberlakukan oleh pemerintah, untuk menjaga harga gabah atau beras di tingkat petani tidak anjlok.

"Kita bantu petani semaksimal mungkin bagi kepentingan petani padi agar harga gabah maupun beras di tingkat petani tidak anjlok," katanya.

Hal serupa dikemukakan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan [BPPSDMP] Dedi Nursyamsi bahwa pihaknya terus berupaya menjaga kepentingan petani sekaligus mendorong dan mendukung peningkatan produktivitas dan produksi pertanian melalui peningkatan kapasitas SDM pertanian.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com