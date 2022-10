WhatsApp Down, Pengguna Mengeluh

Jakarta, Beritasatu.com - WhatsApp tidak bisa diakses alias down sejak pukul 14.00 WIB. Hal ini terjadi di sejumlah negara.

Menurut pantauan downdetector.com, terjadi lonjakan aduan WhatsApp tidak bisa diakses sejak pukul 14.00 WIB sebanyak 266 aduan dan pada pukul 14.30 mencapai 3.875 aduan.

Akun Twitter @er_dubbs mencuit "I wonder if @wa_status or @WhatsApp are working in it. It seems widespread globally/Apakah @wa_status atau @whatsapp sedang memperbaikinya. Tampaknya terjadi di seluruh dunia."

Hingga berita ini diturunkan, WhatsApp masih down.

Sumber: BeritaSatu.com