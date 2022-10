Tunggu Tanggalnya, Toyota Innova Hybrid Segera Mengaspal

Jakarta, Beritasatu.com - PT Toyota Astra Motor (TAM) dikabarkan bakal menghadirkan Innova hybrid dalam waktu dekat. Penampakan Innova hybrid juga sudah dimunculkan pada media sosial Toyota Indonesia, meskipun TAM belum memberikan informasi secara detail mengenai model yang dibocorkan tersebut.

“Ini model terbaru Toyota. Untuk detailnya akan menyusul diinformasikan,” kata Direktur Pemasaran PT Toyota-Astra Motor (TAM) Anton Jimmy Suwandy saat dikonfirmasi Beritasatu.com, Rabu (26/10/2022).

Kabar bakal meluncurnya Toyota Hybrid pada tahun ini memang sudah cukup lama berhembus. Pada akun Instagram @toyotaid, TAM menampilkan siluet berwarna hitam-abu. Detailnya hanya menampilkan bagian gril hexagonal, headlamp yang panjang dan pipih serta dan kaca depan.

TAM hanya menuliskan caption "Are you ready for the next prestigious crossover? Hold tight as impeccable drives with cutting-edge pleasures are on your way."

