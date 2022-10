WHO: 4 Negara Termasuk Indonesia Alami Peningkatan Kematian Akibat Tuberkolosis

Jenewa, Beritasatu.com – Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengungkapkan, 4 negara, yakni India, Indonesia, Myanmar dan Filipina mengalami peningkatan kematian akibat TBC atau tuberkolosis.

Disebutkan WHO, jumlah kasus TBC meningkat tahun lalu untuk pertama kalinya dalam lebih dari 20 tahun, dipicu oleh pandemi Covid-19 yang mengganggu akses diagnosis dan pengobatan, kata WHO, Kamis (27/10/2022).

Kasus Tuberkolosis kembali naik setelah bertahun-tahun menurun, dan menewaskan sekitar 1,6 juta orang pada tahun 2021, naik 14 persen dalam dua tahun.

TBC merenggut sekitar 1,5 juta jiwa pada 2020 dan 1,4 juta pada 2019.

Tereza Kasaeva, direktur program Tuberkolosis global badan kesehatan PBB, mengatakan sekarang adalah "momen penting" dalam perang melawan penyakit itu.

"Untuk pertama kalinya dalam hampir dua dekade, WHO melaporkan peningkatan jumlah orang yang jatuh sakit dengan Tuberkolosis yang resistan terhadap obat, di samping peningkatan kematian terkait TBC," katanya.

Diperkirakan 10,6 juta orang jatuh sakit dengan Tuberkolosis pada tahun 2021, meningkat 4,5 persen pada tahun 2020, kata WHO dalam laporan Tuberkolosis Global tahunannya.

Kebanyakan orang yang mengembangkan Tuberkolosis tahun lalu berada di Asia Tenggara (45 persen), Afrika (23 persen) dan kawasan Pasifik Barat (18 persen).

"Temuan menyeluruh dari laporan ini adalah bahwa pandemi Covid-19 terus berdampak merusak pada akses ke diagnosis dan pengobatan TB dan beban penyakit Tuberkolosis," kata WHO.

"Kemajuan yang dicapai pada tahun-tahun hingga 2019 telah melambat, terhenti, atau berbalik arah, dan target Tuberkolosis global keluar jalur.

"Upaya intensif yang didukung oleh peningkatan pendanaan sangat diperlukan untuk mengurangi dan membalikkan dampak negatif pandemi terhadap Tuberkolosis."

Tingkat insiden kasus baru per 100.000 penduduk per tahun, meningkat 3,6 persen antara 2020 dan 2021, setelah menurun sekitar dua persen per tahun selama sebagian besar dari dua dekade terakhir.

Tuberkolosis disebabkan oleh bakteri yang paling sering menyerang paru-paru. Seperti Covid-19, ditularkan melalui udara oleh orang yang terinfeksi, misalnya melalui batuk. Hal ini dapat dicegah dan disembuhkan.

WHO mengatakan konflik di seluruh dunia, krisis energi global dan risiko terkait ketahanan pangan kemungkinan akan memperburuk situasi lebih lanjut.

“Prioritas utama adalah memulihkan akses dan penyediaan layanan TBC esensial, sehingga tingkat deteksi dan pengobatan kasus Tuberkolosis dapat pulih setidaknya ke tingkat 2019,” kata laporan itu.

Delapan negara menyumbang lebih dari dua pertiga dari total kasus global: India, Indonesia, Tiongkok, Filipina, Pakistan, Nigeria, Bangladesh, dan Republik Demokratik Kongo.

"Secara global, perkiraan jumlah kematian tahunan akibat Tuberkolosis turun antara 2005 dan 2019, tetapi perkiraan untuk 2020 dan 2021 menunjukkan bahwa tren ini telah terbalik," kata badan kesehatan PBB dalam laporan itu.

Sebagian besar perkiraan peningkatan kematian Tuberkolosis secara global dicatat oleh empat negara: India, Indonesia, Myanmar dan Filipina.

Sumber: AFP