Presiden Jokowi Sampaikan Dukacita Mendalam atas Tragedi Halloween Itaewon

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Jokowi menyampaikan dukacita yang mendalam atas tragedi Halloween Itaewon Korsel yang menewaskan sebanyak 153 orang.

Dikutip dari akun Twitter-nya, Jokowi mengatakan Indonesia bersama rakyat Korea Selatan.

Jokowi menyampaikan dukacita dalam bahasa Inggris, dan menyampaikan simpati yang mendalam kepada mereka yang kehilangan orang yang dicintai. Dia juga berharap mereka yang terluka bisa segera pulih.

"Deeply saddened to learn about the tragic stampede in Seoul. My deepest condolences to those who lost their loved ones. Indonesia mourns with the people of South Korea and wishes those injured a speedy recovery," tulis Presiden Jokowi.

Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol mengumumkan masa berkabung nasional pada hari Minggu (30/10/2022) setelah pesta Halloween Itaewon menewaskan 153 orang di kawasan kehidupan malam yang padat.

Selain Presiden Jokowi, [ara pemimpin internasional menyatakan belasungkawa setelah setidaknya 22 warga asing dari 12 negara termasuk di antara mereka yang tewas dalam gelombang massa mematikan di distrik Itaewon Seoul, Korsel, tempat kehidupan malam yang populer bagi warga setempat dan ekspatriat.

