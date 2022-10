Popy Rufaidah Jadi Orang Indonesia Pertama Raih Penghargaan dari America-Eurasia Center

Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Sade Bimantara, saat mewakili Popy untuk menerima penghargaan langsung dari Presiden Eurasia Center, Gerard Janco pada acara America-Eurasia Center “Embassies of the World in Washington, DC, Special Cultural and Business Networking Event”, bertempat di Ven-Embassy Row, Washington, DC, Rabu 26 Oktober 2022. (Foto: Handout)