Jokowi dan Gus Yahya Masuk Tokoh Muslim Berpengaruh Dunia

Jakarta, Beritasatu.com- Presiden Joko Widodo (Jokowi) berada di urutan 13 dari 500 tokoh muslim dunia paling berpengaruh pada tahun 2023. Sementara Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf yang akrab disapa Gus Yahya berada di urutan 19.

Dikutip Senin (31/10/2022), di urutan pertama daftar tokoh muslim itu adalah Raja Arab Saudi King Salman bin Abdul-Aziz Al-Saud, di urutan kedua Pemimpin Agung Republik Islam Iran, Ayatollah Hajj Sayyid Ali Khamenei, dan urutan ketiga Emir Qatar, Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdo─čan berada di urutan keempat tokoh muslim, disusul Raja Kerajaan Hasyimiyah Yordania di King Abdullah II ibn Al-Hussein di urutan kelima, dan Sheikh Muhammad Taqi Usmani, seorang cendekiawan Islam Pakistan dan Pemimpin Deobandi di urutan keenam.

Selanjutnya, di urutan ketujuh tokoh muslim Raja Maroko Mohammed VI, Presiden Persatuan Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahyan di urutan kedelapan, Marja Hawza Najaf Irak, Ayatollah Sayyid Ali Hussein Al-Sistani di posisi kesembilan, di urutan ke-10 adalah Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdul-Aziz Al-Saud, dan Cendekiawan sekaligus Direktur Dar Al Mustafa, Tarim, Yemen, Sheikh Al-habib Umar bin Hafiz di urutan ke-11.

Daftar nama tokoh muslim paling berpengaruh di dunia berjudul The Muslim 500: The World’s 500 Most Influential Muslims diterbitkan berdasarkan hasil survei tahunan yang dilakukan Pusat Pembelajaran Strategis Kerajaan Islam Yordania, yang berpusat di Amman.

Sumber: Investor Daily