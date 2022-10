Gempa Magnitudo 4,7 Guncang Sukabumi

Jakarta, Beritasatu.com - Gempa dengan magnitudo (M) 4,7 mengguncang barat daya Kota Sukabumi, Jawa Barat. Berdasarkan informasi dari BMKG Bandung, Senin (31/10/2022), gempa terjadi pada pukul 10.05 WIB.

Pusat gempa ada di koordinat 7,70 LS-106,88 BT.

