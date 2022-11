Menhan Prabowo: Indonesia Selalu Terbuka dengan Semua Negara

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengatakan Indonesia berkomitmen untuk selalu terbuka dalam menjalin hubungan eksternal dengan semua negara, melakukan diplomasi pertahanan, serta meningkatkan kekuatan pertahanan dengan mengembangkan alutsista buatan dalam negeri.

"Misi pertahanan Indonesia pada dunia dan mendorong serta memajukan industri pertahanan menuju kemandirian dan pemenuhan alpahankam (anggaran pengadaan alat pertahanan dan keamanan)," kata Prabowo dalam sambutannya saat membuka Indo Defence 2022 Expo & Forum di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (2/11/2022).

BACA JUGA

Jokowi Ingatkan Pentingnya Pertahanan Indonesia Adopsi Teknologi Baru

Selain itu, tambahnya, Indonesia juga berupaya menciptakan peluang usaha dan pertukaran teknologi antarnegara. Menurut dia, sebanyak 905 perusahaan mengikuti pameran pertahanan Indo Defence 2022 Expo & Forum di JIExpo Kemayoran, Jakarta, hingga Jumat (5/11/2022).

"Peserta tahun ini terdiri dari 905 perusahaan. Sebanyak 105 perusahaan dari dalam negeri, sisanya dari 59 negara," kata Prabowo.

Sementara itu, perwakilan delegasi hadir dari 31 negara, yang dihadiri sekitar 21 menhan, wakil menhan, serta panglima angkatan bersenjata dari luar negeri. Prabowo mengatakan tema Indo Defence 2022 adalah Peace, Prosperity, and Strong Defence.

Indo Defence kali ini dilaksanakan di tiga tempat di Jakarta, yaitu Indo Defence Expo and Forum di Kemayoran, Jakarta Pusat; Indo Marine Expo and Forum di Pondok Dayung, Jakarta Utara; serta Indo Defence and Forum Aero Space di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

BACA JUGA

Jokowi Saksikan Demonstrasi Prajurit TNI di Indo Defence

Hadir dalam pembukaan itu ialah Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden ke-6 RI, Try Sutrisno; Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa; Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo; Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad), Jenderal Dudung Abdurachman; Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau), Marsekal Fadjar Prasetyo; dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal), Laksamana Yudo Margono.

Acara pembukaan dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan atraksi menaklukkan teroris yang dilakukan oleh Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: ANTARA