Kurangi Impor, Mentan Dorong Masyarakat Tanam Kedelai

Malang, Beritasatu.com - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) mendorong petani atau masyarakat menanam kedelai guna mengurangi ketergantungan impor. Pasalnya, harga jual kedelai lokal saat ini mencapai Rp10 ribu per kilogram.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) memastikan pembelian kedelai lokal seharga Rp10 ribu per kg.

"Kita mendorong kedelai impor siapa pun yang mau tanam," kata Mentan di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Rabu (2/11/2022).

Menurut Mentan, menanam kedelai lokal itu sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Bahkan, Presiden juga meminta masyarakat memaksimalkan menanam kedelai lokal.

BACA JUGA

Harga Kedelai Naik, Pedagang Tahu Gejrot Kesulitan Cari Tahu

"Selama ini harga kedelai lokal Rp 5.000- Rp 6.000 per kilogram, sekarang sudah Rp 10.000 per kilogram. Dengan harga Rp 10.000 per kilogram, maka perbanyak menanam kedelai impor, sehingga kita tidak tergantung impor lagi," harap SYL.

SYL menjelaskan selama ini pilihan impor kedelai dilakukan karena harga jauh lebih murah agar harga tempe tahu juga murah. "Tapi climate change di negara-negara asal (negara produsen kedelai) membuat terkontraksi naik," tandasnya.

Baca selanjutnya

Sedangkan menghadapi ancaman resesi, dirinya optimis Indonesia sebagai negara besar akan ...

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com