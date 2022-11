Penyebar Ancaman Bom Konser NCT 127 di ICE BSD Buka Suara

Jakarta, Beritasatu.com – Pemilik akun Twitter @Ryuchalis alias Ry, yang menyebarkan ancaman bom saat konser NCT 127 di ICE BSD, akhirnya buka suara.

Melalui akun Twitter-nya, Ry mengungkap asal surat ancaman yang dia unggah di media sosial dan bikin heboh aparat Kepolisian.

“Sorry semua thread gue take down demi kenyamanan bersama. Kuta tunggu official statement dari pihak penyelenggara ya. Stay safe semua,” tulis @Ryuchalis seperti dikutip BeritaSatu.com Jumat (4/11/2022).

Ry mengatakan, foto-foto surat ancaman yang dia unggah bukan berasal dari dirinya. Foto-foto surat ancaman bom itu dia ambil dari akun Twitter @txtdaripamulank.

“Untuk foto surat saya dapet dari acc nya @txtdaripamulank ya. Bukan pure saya yang nemuin,” kata Ry.

Namun, dari unggahannya itu, tampak Ry panik karena akun @txtdaripamulank tiba-tiba menghilang.

“Acc nya tiba tiba ilang ya ampun,” tulisnya.

“Sekarang bener bener hilang. Udah bikin orang panik. Malah ngilang gini,” kata Ry lagi.

Sebelumnya, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan mengatakan, ...

