Unggah Ancaman Bom Konser NCT 127, Akun Txtdaripamulank Lenyap dari Jagat Twitter

Jakarta, Beritasatu.com – Akun Twitter @txtdaripamulank lenyap dan tidak bisa lagi diakses setelah menyebarkan kabar tentang ancaman bom saat konser NCT 127 di ICE BSD Tangerang Selatan, Jumat (4/11/2022).

Meski sudah menghapus akun dan cuitannya, beberapa netizen sempat menangkap unggahan @txtdaripamulank tersebut.

Dalam tangkapan layar unggahannya, @txtdaripamulank mengatakan bahwa cuitannya itu sudah dihapus demi kenyamanan bersama.

“Tweet udah gua takedown demi kenyamanan bersama. Bukit dan screenshot masih ada, buat official yang butuh boleh dm aja yaa,” tulisnya.

Ancaman bom pada konser NCT 21 di ICE BSD pertama kali diketahui polisi dari akun Twitter @Ryuchalis alias Ry. Namun, Ry kemudian mengatakan bahwa asal surat ancaman yang dia unggah di media sosial itu bukan murni darinya.

“Sorry semua thread gue take down demi kenyamanan bersama. Kita tunggu official statement dari pihak penyelenggara ya. Stay safe semua,” tulis @Ryuchalis seperti dikutip BeritaSatu.com Jumat (4/11/2022).

Ry mengatakan, foto-foto surat ancaman yang dia unggah bukan berasal dari

Sumber: BeritaSatu.com