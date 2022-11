30 Penonton Jatuh Pingsan, Konser NCT 127 Dibubarkan

Tangerang, Beritasatu.com - Konser NCT 127 di hari pertama di ICE BSD City, Tangerang dihentikan setelah 30 orang penonton jatuh pingsan menyaksikan pertunjukan grup K-pop tersebut.

Dikutip dari akun media sosial Twitter @akunyakul sebanyak 30 penonton jatuh pingsan saat menyaksikan konser NCT 127.

30 orang pingsan, konser day 1 dibubarin — jamil (@akunyakul) November 4, 2022

Berdasarkan video yang diunggah @matcabewy di Twitter terdengar panitia menyatakan bahwa konser hari pertama NCT 127 dihentikan.

Demi? Di bubarin??? Sumpah??? Ya Allah udah gue gak tau lagi deh mau ngomong apa pic.twitter.com/HjmxfJTvip — Fiw Fuw ♡´・ᴗ・`♡ (@matcabewy) November 4, 2022

Konser dihentikan karena terjadi dorong mendorong antara para penggemar ke arah panggung. Dorong mendorong tersebut membuat konser grup K-pop itu dihentikan setelah sebanyak 30 orang penonton jatuh pingsan.

Diduga ada aksi dorong-dorongan di area CAT 1C, salah satu anggota NCT 127, Taeyong dan Mark melihat sempat terjadi kekacauan antar para penggemar di area itu.

Gue di cat 1c masuk udah mulai, dapet paling belakang, dan dibelakang tuh beneran lega bgt gatau kenapa yang di depan kegencet — Yaya李🦊🐻 (@LHCHENLE) November 4, 2022

BACA JUGA

Geger Ancaman Bom, Penonton Konser NCT 127 Sudah Boleh Masuk Venue

Sebelumnya NCT 127 tampil dalam balutan busana serba putih saat membuka tur konser dunia kedua bertajuk "NEO CITY : JAKARTA – THE LINK" hari pertama, dengan membawakan "Kict It" pada Jumat (4/11/2022) malam. "Kick It" menjadi bagian dari album kedua mereka "NCT #127 Neo Zone: The Final Round" versi kemas ulang yang dirilis tahun 2020.

Baca selanjutnya

Sebelum tampil, video pembuka berisi sorotan para personel grup yakni Taeil, ...

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com