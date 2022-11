Video: Saat Penonton di Depan Panggung Konser NCT 127 Pingsan

Tangerang, Beritasatu.com - Konser NCT 127 di hari pertama di ICE BSD City, Tangerang dihentikan setelah 30 orang penonton jatuh pingsan menyaksikan pertunjukan grup K-pop tersebut. Pada video yang dibagikan akun @hyungieo pada media sosial Twitter terlihat para penonton di depan panggung jatuh pingsan.

Para personel NCT 127 terlihat membagikan air minum kepada para penggemarnya sembari meminta para penonton untuk tetap tenang.

THIS IS CRAZY 🤯🤯🤯 CONCERT STOPPED BECAUSE CROWD CONTROL pic.twitter.com/fmmFZc1ab9