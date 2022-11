Top 5 News: Konser NCT 127 Diancam Bom, Puncak XBB, hingga Hendra Kurniawan Banding

Jakarta, Beritasatu.com - Viral ancaman bom pada konser NCT 127 di ICE BSD dan puncak gelombang XBB Desember merupakan dua dari lima berita terpopuler (top 5 news) Beritasatu.com sepanjang Jumat (4/11/2022).

Selain itu, berita lain yang menghiasai pilihan pembaca pada Jumat adalah perbedaan TV digital dan TV analog serta upaya Hendra Kurniawan banding setelah dipecat dari Polri.

Ada juga berita lain seputar konser NCT 127 di mana pengancam bom buka suara.

Berikut lima berita terpopuler Beritasatu.com sepanjang Jumat (4/11/2022):

1. Penyebar Ancaman Bom Konser NCT 127 di ICE BSD Buka Suara

Pemilik akun Twitter @Ryuchalis alias Ry, yang menyebarkan ancaman bom saat konser NCT 127 di ICE BSD, akhirnya buka suara.

Melalui akun Twitter-nya, Ry mengungkap asal surat ancaman yang dia unggah di media sosial dan bikin heboh aparat Kepolisian.

“Sorry semua thread gue take down demi kenyamanan bersama. Kuta tunggu official statement dari pihak penyelenggara ya. Stay safe semua,” tulis @Ryuchalis seperti dikutip BeritaSatu.com Jumat (4/11/2022).

Ry mengatakan, foto-foto surat ancaman yang dia unggah bukan berasal dari dirinya. Foto-foto surat ancaman bom itu dia ambil dari akun Twitter @txtdaripamulank.

2. Viral Surat Ancaman BOM di Konser NCT 127, Densus 88 Selidiki

Viral di media sosial Twitter @Ryuchalis unggahan mengenai surat ancaman bom di konser NCT 127 yang diselenggarakan di ICE BSD, Tangerang Selatan.

Dalam unggahan tersebut, terdapat empat gambar yang menunjukan surat ancaman dan juga denah yang diduga menjadi eksekusi bom berlangsung.

Menanggapi hal tersebut, Kabag Banops Densus 88 Kombes Aswin Siregar mengatakan bahwa pihaknya sedang mendalami hal tersebut. "Densus 88 sedang mendalami hal ini," kata Aswin saat dikonfirmasi wartawan.

3. Luhut Prediksi Puncak Gelombang Covid-19 Omicron XBB pada Desember 2022 Menko Kemaritiman ...

