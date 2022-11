Rupiah Makin Tak Berdaya, BI Janji Selalu di Pasar

Jakarta, Beritasatu.com– Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, Jumat (4/11/2022), ditutup melemah 43 poin atau 0,27% ke posisi Rp 15.738 per dolar Amerika Serikat (AS) dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp 15.695 per dolar AS. Meski demikian, Bank Indonesia (BI) akan berada di pasar untuk mengintervensi pelemahan rupiah.

Analis Monex Investindo Futures Faisyal menyatakan, pelemahan ini masih sebagai dampak pernyataan hawkish bank sentral AS, Federal Reserve (Fed). "Pasar mempertimbangkan pernyataan yang cenderung hawkish dari Ketua The Fed Jerome Powell serta memanasnya ketegangan geopolitik," kata dia dalam kajiannya, Jumat (4/10/2022).

Dolar AS menguat khususnya setelah The Fed memberi sinyal suku bunga akan mencapai level puncaknya di atas yang diperkirakan investor saat ini. Sentimen lain yang mendukung penguatan dolar AS adalah rilis data klaim awal tunjangan pengangguran AS yang dirilis semalam.

Data itu menunjukkan bahwa jumlah klaim baru oleh orang Amerika untuk tunjangan pengangguran sebesar 217.000 klaim untuk tingkat mingguan yang berakhir 29 Oktober 2022. Angka ini lebih rendah dari perkiraan pasar yang menyebut sebesar 220.000 klaim

Selain itu penguatan dolar AS juga pulih dari permintaan aset safe haven yang likuid, dibalik ketegangan geopolitik yang melibatkan Korea Utara dan Rusia, serta kembali memburuknya penyebaran virus Covid-19 di Tiongkok.

Selanjutnya, kata dia, pelaku pasar pada hari ini akan mencari petunjuk dari data tenaga kerja AS untuk indikator kebijakan The Fed pada masa depan.

Sementara kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Jumat (4/11/2022) melemah ke posisi Rp 15.736 per dolar AS dibandingkan posisi hari sebelumnya Rp 15.681 per dolar AS.

