Top 5 News: Penggemar Histeris Sambut Sehun EXO, Banjir di Aceh Tamiang

Jakarta, Beritasatu.com - Penggemar berteriak histeris menyambut kedatangan Sehun EXO di Central Park Mall, Jakarta Barat, menjadi berita terpopuler atau top news Beritasatu.com, Minggu, (6/11/2022).

Selain itu usulan masa jabatan kepala desa dari dari 6 tahun x 3 periode jabatan menjadi menjadi 9 tahun x 2 periode jabatan, Socceroos menjadi kuda hitam Asia di Piala Dunia 2022, update Covid-19, serta banjir di Aceh Tamiang juga termasuk ke dalam top 5 news Beritasatu.com kemarin.

Berikut top news di Beritasatu.com:

1. Penggemar Berteriak Histeris Sambut Kedatangan Sehun EXO

Jelang kedatangan Sehun EXO, para fans EXO atau yang dikenal sebagai EXO-L berteriak histeris.

"Whoaa... Oh Sehun, Oh Sehun, Oh Sehun," teriak para EXO-L secara serempak, menyambut kedatangan Sehun EXO di Central Park Mall, Jakarta Barat, Minggu, (6/11/2022).

Menurut hasil pantuan Beritasatu.com, para EXO-L telah memenuhi area panggung Whitelab sedari pagi hingga menjelang acara. Selain itu, para penggemar juga memadati koridor pada setiap lantai di Mall.

Sementara itu, para penjaga juga telah bersiap pada setiap lantai untuk mencegah para pengemar maju mendekati pagar pembatas. Diketahui, setiap lantai diberikan pagar pembatas untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Kepala Desa Usul Masa Jabatan Jadi 9 Tahun X 2 Periode

Asosiasi Kepala Desa Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (AKD Papdesi) mengusulkan perubahan periodesasi masa jabatan kepala desa dari 6 tahun x 3 periode jabatan menjadi menjadi 9 tahun x 2 periode jabatan.

Usulan ini disampaikan dalam rangka usulan perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diselenggarakan di Kurnia Convention Hall, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Minggu (6/11/2022).

"Dengan demikian dari masa jabatan total selama 18 tahun tidak mengalami perubahan," ujar mantan Bupati Ngawi Budi Sulistiono atau bisa disapa Mas Kanang yang ditugaskan Megawati Soekarnoputri sebagai guru bagi para kepala desa PDI Perjuangan.

3. Socceroos Jadi Kuda Hitam Asia di Piala Dunia 2022

Untuk keenam kalinya Timnas Australia akan bermain di Piala Dunia. Kali ini, Australia akan tampil di Qatar sebagai perwakilan dari Asia dan mereka menjadi satu-satunya timnas yang memenangkan dua ajang konfederasi.

Setelah memenangkan Piala OFC Nations, turnamen sepak bola antar-negara Oseania, empat kali pada periode 1980 dan 2004, Australia berhasil menjadi juara Piala Asia 2015 saat menjadi tuan rumah.

Australia menjadi tim ke-31 yang lolos ke Piala Dunia 2022. Mereka harus merebut tiket dengan perjuangan sebagai wakil Asia (AFC) melawan Conmebol alias play-off antar-konfederasi.

4. Update Covid-19: Hari Ini, Kasus Positif Capai 3.662

Update Covid-19 pada hari ini, Minggu (6/11/2022), kasus konfirmasi tercatat mencapai 3.662. Kemarin, Sabtu (5/11/2022) kasus positif tercatat pada angka 4.717.

Dengan penambahan kasus konfirmasi pada hari ini, maka total kasus konfirmasi Covid-19 di Indonesia telah mencapai jumlah 6.521.292.

Berdasarkan catatan dari Beritasatu.com, kasus konfirmasi Covid-19 harian mencapai rekor tertinggi tahun ini yakni 64.718 pada Rabu (16/2/2022). Angka ini memecahkan rekor kasus positif harian yang terjadi pada 15 Juli 2021 lalu sebanyak 56.757.

Sementara itu angka positivity rate pada hari ini tercatat menjadi 16,14%. Angka tersebut jauh di atas kisaran level aman positivity rate yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia (WHO) yaitu di bawah 5%. Sementara kemarin, positivity rate juga tercatat berada jauh di atas level aman yaitu 18,93%.

5. Banjir di Aceh Tamiang Belum Surut, Warga Selamatkan Harta

Hampir sepekan banjir yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang, Provinisi Aceh belum kunjung surut hingga Minggu (6/11/2022). Justru debit air di sejumlah sungai yang berada di pemukiman warga terus bertambah karena hujan terus mengguyur setiap sore dan malam. Imbasnya sejumlah warga sibuk menyelamatkan harta benda.

Komandan Korem Lhokseumawe 011 Lilawangsa Kolonel (Inf) Nayu Permana mengatakan pihaknya telah membuka sejumlah posko untuk para korban banjir. "Kami juga telah menginstruksikan seluruh anggota di sejumlah kabupaten/kota untuk membantu mengevakuasi warga yang terjebak banjir di Aceh Tamiang," kata dia Minggu.

Ribuan warga Aceh Tamiang yang berada di dekat bantaran sungai terus mengungsi ke sejumlah posko yang telah didirikan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

