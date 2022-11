Semangat KAA Dinilai Masih Relevan Selesaikan Permasalahan Dunia

Jakarta, Beritasatu.com - Para peneliti dari sejumlah negara diundang untuk mendalami pelaksanaan Konferensi Asia Afrika (KAA) pada 1955 yang diinisiasi Presiden pertama Soekarno. Indonesia ingin menghidupkan kembali nilai-nilai kolaborasi dalam peristiwa KAA dan perannya pada sejarah dunia.

Kegiatan ini pun dibuka dengan melaksanakan Bandung Belgrade Havana in Global History and Perspective bertajuk “Whats Dreams, What Challenge, What Projects for a Global Future” di gedung ANRI kawasan Ampera, Jakarta Selatan, Senin (7/11/2022).

Para peneliti itu ialah Annamaria Artner (Hungaria), Connie Rahakundini Bakrie (Indonesia), Isaac Bazie (Bukrina Faso/Canada), Beatriz Bissio (Brasil/Uruguay), Marzia Casolari (Italia), Gracjan Cimek (Poland), Bruno Drweski (Prancis/Polandia), Hilman Farid (Indonesia), Darwis Khudori (Indonesia/Prancis), Seema Mehra Parihar (India), Jean-Jacques Ngor Sene (Senegal/USA), Istvan Tarrosy (Hungaria), Rityusha Mani Tiwary (India), Nisar Ul Haq (India). Sejumlah peneliti dari ANRI juga ikut dalam penelitian itu.

Kepala ANRI Imam Gunarto mengatakan konferensi yang dilaksanakan hari ini diikuti oleh seluruh negara. Dia mengatakan pihaknya ingin menggali spirit KAA untuk dihidupkan pada saat ini.

“Jadi genetik, leadership Indonesia, yang kemudian sekarang diwujudkan dalam kepemimpinan G-20 itu tidak muncul begitu saja, tetapi ada gain-nya, sejak dulu kita itu bagian dari pewaris pimpinan dunia. Jadi, tidak heran kalau memang bangsa kita jadi bangsa pemimpin,” ujar Gunarto di sela-sela konferensi.

Salah satu peneliti Indonesia Darwis Khudori menambahkan KAA berangkat dari sebuah gerakan alternatif global. Dia mengatakan dunia sejak abad kelima didominasi oleh kekuatan Barat, mulai dari ekspedisi Christopher Colombus ke Amerika Selatan hingga pembunuhan di Amerika Latin.

“Bandung itu memberikan alternatif dia tidak memihak Barat maupun Blok Timur. Bandung itu merupakan manifestasi perjuangan melawan galaksi Barat,” kata Khudori.

Dia menerangkan KAA itu kemudian banyak melahirkan gerakan yang sama di berbagai penjuru dunia. Dia mencontohkan Konferensi Kairo yang mengikuti gerakan KAA. Khudori menilai KAA yang melahirkan Dasa Sila Bandung juga masih relevan dilaksanakan pada saat ini.

Sementara itu, anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menilai semangat ...

Sumber: BeritaSatu.com