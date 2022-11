Aktris Anne Hathaway Akan Hadiri Forum B-20 di Bali

Jakarta, Beritasatu.com - Aktris Hollywood Anne Hathaway dijadwalkan menghadiri acara puncak pertemuan forum pengusaha B-20 di Bali pada 13-14 November 2022. Forum B-20 adalah rangkaian dari KTT G-20 di Bali 15-16 November 2022.

Akun Twitter resmi B-20, Selasa (8/11/2022) mengumumkan, pemeran Catwoman dalam film Batman: The Dark Knight Rises itu akan menjadi pembicara pada sesi “Accelerating economic transformation and inclusive productivity growth” sebagai duta besar PBB (UN Women Goodwill Ambassador).

Sebelumnya, Forum B-20 mengumumkan bahwa CEO Tesla dan Twitter, Elon Musk, akan menjadi pembicara membahas tema "Menavigasi Disrupsi Masa Depan Inovasi Teknologi Global".

Next, on the line, we are excited to welcome the inspiring business & influential leaders as the speaker of the following sessions



“Accelerating economic transformation and inclusive productivity growth” Session



1. Anne Hathaway, UN Women Goodwill Ambassador#B20Indonesia2022 pic.twitter.com/OqC4x0dTrX