KTT G-20, Telkomsel Hadirkan Kemudahan Akses di Bali

Jakarta, Beritasatu.com - Telkomsel menegaskan komitmennya sebagai leading digital connectivity enabler dengan terus memastikan ketersediaan akses terhadap seluruh produk dan layanan digitalnya, khususnya bagi pelanggan dan delegasi G-20, dalam rangkaian kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 Indonesia, The 17th G-20 Heads of State and Government Summit, yang akan berlangsung pada 15-16 November 2022 di Bali.

Dengan mengedepankan kapabilitas teknologi jaringan dan ekosistem aset digitalnya bagi kemajuan Indonesia dan dunia, ragam produk dan layanan unggulan Telkomsel siap memberikan pengalaman digital terdepan bagi para delegasi mancanegara yang akan mengikuti ajang internasional tersebut.

"Dengan memastikan tersedianya akses terhadap seluruh produk dan layanan digital, yang didukung dengan konektivitas broadband berteknologi terdepan, Telkomsel mengambil peran dan terus berkontribusi terhadap kelancaran pelaksanaan rangkaian kegiatan Presidensi G-20 sepanjang tahun 2022 di Indonesia, yang berfokus pada isu pemulihan ekonomi global. Momentum KTT G-20 mendatang juga akan membuka peluang lebih banyak bagi kami untuk mendukung komitmen Indonesia dalam menunjukkan potensi besar transformasi ekosistem industri dan kapabilitas digital terbaik negeri yang bisa memberikan pengalaman akses digital berkualitas kepada tamu negara yang hadir,” kata Direktur Sales Telkomsel Adiwinahyu B. Sigit melalui siaran pers, Jumat (11/11/2022).

Guna mengoptimalkan kebutuhan komunikasi hingga aktivitas digital delegasi mancanegara sepanjang rangkaian kegiatan G-20 di Indonesia, Telkomsel menghadirkan kartu perdana Telkomsel PraBayar Tourist yang sudah didukung layanan Hyper 5G Telkomsel. Kartu Telkomsel PraBayar Tourist menghadirkan akses maksimal untuk pengalaman digital terbaik bagi para turis mancanegara melalui bonus kuota data/internet sebesar 25 GB dan kuota telepon lokal 25 menit.

