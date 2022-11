KTT G-20, Pemerintah Matangkan Persiapan Penggunaan Bus Listrik

Nusa Dua, Beritasatu.com - Pemerintah mulai melaksanakan penggunaan kendaraan listrik dalam kawasan yang akan menjadi lokasi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20. Saat ini pemerintah sudah mempersiapkan bus listrik yang akan digunakan di lokasi kegiatan KTT G-20.

Tim Pengawas dan Pengendalian Bus Listrik KTT G-20 Imam Sukandar mengatakan, saat ini sudah menggunakan 36 bus listrik.

Nantinya jumlah tersebut akan bertambah dengan sokongan dari beberapa perusahaan swasta yang ikut serta dalam penyediaan jumlah listrik.

“Kami menyiapkan dukungan bus listrik dalam rangka transportasi KTT G-20, jumlah yang kami gunakan ada sekitar 36 bus,” ucap Imam saat ditemui di Lapangan Lagoon, Nusa Dua, Bali, Jumat (11/11/2022).

Saat ini ada tiga rute bus listrik yaitu dari Lapangan Lagoon sampai The Apurva Kempinski, Bali Nusa Dua Hotel sampai The Apurva Kempinski, dan Bali Collection sampai The Apurva Kempinski.

Imam mengatakan, dengan satu kali isi ulang tenaga listrik bus bisa digunakan untuk perjalanan sejauh 200 kilometer.

“Kami punya tugas pada pagi hari mengantarkan beberapa pendukung delegasi ke Apurva dari beberapa titik,” kata Imam.

Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir telah meminta sejumlah BUMN yang terlibat untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin dalam menyukseskan KTT G-20.

Sumber: BeritaSatu.com