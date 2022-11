Elon Musk Peringatkan Kemungkinan Twitter Bangkrut

San Francisco, Beritasatu.com – Elon Musk baru-baru ini memperingatkan, mengenai kemungkinan Twitter yang baru dibelinya bangkrut, di tengah banyaknya laporan sejumlah pemimpin mundur dari perusahaan media sosial berpengaruh itu.

Elon Musk dalam panggilan massal pertamanya dengan karyawan Twitter mengatakan, dia tidak dapat mengesampingkan kebangkrutan, hanya dua minggu setelah membelinya seharga $ 44 miliar, sebuah kesepakatan yang menurut para ahli kredit telah membuat keuangan Twitter dalam posisi genting.

Sebelumnya pada hari itu, dalam email pertamanya di seluruh perusahaan, Elon Musk memperingatkan bahwa Twitter tidak akan dapat "bertahan dari penurunan ekonomi yang akan datang" jika gagal meningkatkan pendapatan berlangganan untuk mengimbangi penurunan pendapatan iklan, tiga orang yang telah melihat pesan tersebut mengatakan Reuters.

Yoel Roth, salah seorang pemimpin di Twitter yang bertugas untuk memerangi ujaran kebencian, informasi yang salah dan spam di layanan tersebut, mengundurkan diri pada Kamis, dua orang yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada Reuters.

Dalam profil Twitter-nya pada hari Kamis, Roth menggambarkan dirinya sebagai "Mantan Kepala Kepercayaan & Keamanan" di perusahaan.

Roth tidak menanggapi permintaan komentar. Bloomberg News dan situs teknologi Platformer yang melaporkan kepergiannya terlebih dahulu.

Sebelumnya pada hari Kamis, Kepala Petugas Keamanan Informasi Twitter Lea Kissner mencuit bahwa dia telah berhenti.

Chief Privacy Officer Damien Kieran dan Chief Compliance Officer Marianne Fogarty juga mengundurkan diri, menurut pesan internal yang diposting ke sistem pesan Slack Twitter pada hari Kamis oleh seorang pengacara di tim privasinya dan dilihat oleh Reuters.

Robin Wheeler, eksekutif penjualan iklan perusahaan, mengatakan kepada karyawan dalam sebuah memo bahwa dia bertahan di perusahaan, seseorang yang telah melihat pesan itu mengatakan, menyimpang dari laporan media sebelumnya bahwa dia juga akan pergi.

"Saya masih di sini," cuit Wheeler Kamis malam.

Dalam pertemuan pertamanya dengan banyak karyawan di Twitter pada Kamis sore, Elon Musk memperingatkan bahwa perusahaan mungkin kehilangan miliaran dolar tahun depan. Ia juga menambahkan dalam email kepada para pekerja bahwa pekerjaan jarak jauh tidak lagi diizinkan dan mereka diharapkan berada di kantor setidaknya selama 40 jam per minggu.

Elon Musk mengatakan, Twitter kehilangan lebih dari US$ 4 juta sehari, sebagian besar karena pengiklan mulai melarikan diri begitu dia mengambil alih.

Twitter memiliki utang US$ 13 miliar setelah kesepakatan dan menghadapi pembayaran bunga dengan total hampir US$ 1,2 miliar dalam 12 bulan ke depan. Pembayaran melebihi arus kas Twitter yang baru-baru ini diungkapkan, yang berjumlah US 1,1 miliar pada akhir Juni.

Elon Musk telah mulai menagih US$ 8 per bulan untuk layanan Twitter Blue yang akan mencakup verifikasi centang biru.

