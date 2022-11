UID: Kota Butuh Solusi Berkelanjutan dan Membahagiakan

Jakarta, Beritasatu.com– Sejumlah tantangan kehidupan modern semakin nyata dan masif dihadapi oleh kota-kota dan kawasan di dunia, termasuk Indonesia. Di antara contoh hambatan itu adalah kemiskinan, problem kesehatan, urbanisasi, arus teknologi dan revolusi digital, serta perubahan iklim. Semua ini membutuhkan solusi tepat, komprehensif, lintas sektoral, serta berkelanjutan dan mampu menghadirkan kebahagiaan warganya.

Associate Professor and Director of Academic and Learning Program United in Diversity (UID) Foundation Shobi Lawalata mengatakan, variabel kebahagiaan yang sebelumnya agak terabaikan sebagai indikator keberhasilan pembangunan, kini mulai diperhatikan, melengkapi indikator mainstream seperti produk domestik bruto (PDB) dan indeks pembangunan manusia (IPM). Indikator ini membawa konsekuensi pada pendekatan dan solusi penyelesaian masalah yang mesti dipilih.

“Kayaknya (memang) baru belakangan ini disadari bahwa sejatinya kita melakukan pembangunan supaya manusia bisa lebih merasakan kebahagiaan. Apa sih yang dicari dalam hidup ini kalau bukan mencari kebahagiaan. Kita bahagia karena ngumpul, kita bahagia karena anak kita punya kesempatan lebih baik,” ujar Shobi kepada Investor Daily di sela acara makan malam 20 Business Leaders bersama Prof Edward Crawley di Jakarta, belum lama ini.

Dilatarbelakangi kebutuhan terhadap solusi berkelanjutan dan membahagiakan bagi problem-problem kota dan kawasan, UID mendesain program Happy Digital X. Program bersertifikat global Tsinghua Southeast Asia ini dibentuk untuk mempelajari dan memberikan praktik terbaik yang telah dilakukan di sejumlah kota maupun kawasan. Program ini akan dibawakan oleh lebih dari 20 profesor dan praktisi global.

Shobi menyebutkan, Happy Digital X adalah program yang dibangun khusus untuk Indonesia. “Ini mungkin seperti offering pertama kita untuk mencontohkan, bagaimana kita mengumpulkan orang-orang lintas sektor guna memikirkan kota-kota kita agar bisa lebih berkelanjutan dan membahagiakan. Apalagi, saat ini Indonesia sedang mengalami urbanisasi masif serta arus teknologi dan revolusi digital luar biasa. Kayaknya, sekarang menjadi waktu yang tepat untuk menyelenggarakan program ini,” papar dia.

