Sri Mulyani: G-20 Siapkan Pandemic Fund US$ 1,4 Miliar

Nusa Dua, Beritasatu.com- Kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi sejak 2020 menyadarkan seluruh negara di dunia untuk menyiapkan langkah antisipasi lewat Pandemic Fund (Dana Pandemi). Meski pandemi Covid-19 telah mereda, Indonesia dan negara anggota G-20 lainnya tetap menyiapkan langkah mitigasi menghadapi pandemi khususnya dari sisi pendanaan.

Saat ini telah terkumpul dana sebesar US$ 1,4 miliar untuk penanganan pandemi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan saat ini banyak negara sudah bergerak menuju kehidupan normal baru. Namun jutaan kasus baru serta 1000-an kematian masih dilaporkan setiap minggu. Selain itu, penyebaran cacar monyet lintas batas menunjukan bahwa dunia akan mengalami pandemi melalui jenis penyakit lain.

“Oleh karena itu, pentingnya dan urgensi pekerjaan kami untuk lebih siap menghadapi pandemi di masa depan, tetap relevan seperti sebelumnya,” ucap Sri Mulyani dalam 2nd Joint Finance and Health Minister Meeting di Hotel Mulia Resort, Nusa Dua pada Sabtu (12/11/2022).

Saat ini telah terkumpul dana sebesar US$ 1,4 miliar untuk penanganan pandemi. Sebanyak 20 negara donor dan tiga filantropi mengumumkan kesediaannya masuk dalam penggalangan Pandemic Fund dengan total US$ 1,4 miliar. Negara donor tersebut adalah Australia, Kanada, Komisi Eropa, Prancis, Jerman, Tiongkok, India, Indonesia, Italia, Jepang, Korea, Selandia Baru, Norwegia, Afrika Selatan, Singapura, Inggris, Spanyol, Amerika Serikat dan UEA. Selanjutnya tiga filantropi, yaitu The BIll & Melinda Gates Foundation, The Rockefeller Foundation, dan Wellcome Trust.

Dalam Joint Finance and Health Ministers Meeting dibahas sejumlah hal mulai proposal pendanaan hingga kesiapan penanganan pandemi dari sisi kesehatan dan keuangan. Dalam hal ini perlu upaya pengurangan kesenjangan pembiayaan di bidang kesehatan “Untuk proposal pendanaan, saya tahu Anda akan setuju bahwa kami harus memastikan dapat menangani pandemi dengan benar terutama pada kesenjangan pembiayaan yang kami identifikasi awal tahun ini,” ucap Sri Mulyani.

Menkeu mengatakan pihaknya juga membahas langkah terbaik dalam koordinasi keuangan dan kesehatan, termasuk upaya memperluas cakupan satuan tugas kesehatan keuangan hingga pelaksanaan G-20 tahun 2023 di India. “Ini adalah pertanyaan penting untuk memastikan kami memiliki strategi jangka menengah dan panjang untuk tanggapan global di masa mendatang terhadap pandemi baru,” kata Menkeu.

Dalam kesempatan yang sama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya sisi kesehatan dan keuangan. Kondisi pandemi Covid-19 menyadarkan seluruh pihak bahwa nasib perekonomian kita erat kaitannya dengan kondisi kesehatan kita. “Kesehatan adalah kekayaan kita yang sebenarnya. Tanpa kesehatan, ekonomi kita menderita, dan sebaliknya, kekayaan mengarah pada kesehatan yang lebih baik,” kata Budi.

Adanya Pandemic Fund akan menjadi dasar membangun kembali dan memperkuat pola dasar kesehatan global. Hal tersebut juga mewakili prioritas kesehatan G-20 pertama di tahun 2022 ini. “Dana Pandemi adalah landasan di mana kami akan membangun kembali dan memperkuat arsitektur kesehatan global kami. Ini juga merupakan kemajuan besar pertama dari prioritas Jalur Kesehatan G20 tahun ini,” tandas Budi.

Sumber: Investor Daily