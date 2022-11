Intiland Terbitkan Sukuk Rp 250 Miliar untuk Perkuat Modal

Jakarta, Beritasatu.com– PT Intiland Development Tbk (DILD) berencana menerbitkan sukuk ijarah berkelanjutan I Intiland Developent Tahap III tahun 2022 sebesar Rp 250 miliar. Dana hasil penerbitan surat utang syariah tersebut digunakan untuk melunasi (refinancing) utang dan memperkuat modal perusahaan.

Berdasarkan informasi perseroan Minggu (13/11/2022), sukuk ijarah ini terdiri dari dua seri yaitu seri A ditawarkan sebesar Rp 125 miliar bertenor 2 tahun dengan cicilan imbalan ijarah Rp 12,87 miliar per tahun atau equivalen sebesar 10,30% per tahun. Sedangkan seri B memiliki jumlah sisa imbalan ijarah sebesar Rp 125 miliar dengan cicilan Rp 13,25 miliar per tahun atau equivalen sebesar 10,60% per tahun. Jangka waktu sukuk ijarah adalah 3 tahun.

"Aset yang menjadi dasar (underlying asset) dalam penerbitan sukuk ijarah adalah tanah seluas 9.944 m2 dalam bentuk sertifikat hak guna bangunan (SHGB) milik anak perusahaan, PT Grande Family View, di kawasan komersial Graha Famili, Surabaya, Jawa Timur," kata manajemen.

Sebelumnya DILD telah menerbitkan dan menawarkan sukuk ijarah berkelanjutan I tahap I tahun 2021 dengan sisa imbalan ijarah Rp 250 miliar dan sukuk bunga ijarah berkelanjutan I Intiland development tahap II tahun 2022 dengan sisa imbalan ijarah Rp 250 miliar. Sehingga dalam rangka penawaran umum sukuk ijarah berkelanjutan I, perseroan akan menerbitkan sukuk ijarah berkelanjutan I Intiland Development tahap III tahun 2022 dengan sisa imbalan ijarah sebesar Rp 250 miliar.

Hingga 30 Juni 2022 pendapatan usaha DILD sebesar Rp 960,40 miliar menurun 14,13% dari periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp 1,11 triliun. Pada semester I 2022 laba kotor mencapai Rp 337,80 miliar atau turun dari sebelumnya Rp 532,41 miliar.

Namun jumlah aset meningkat dari Rp 16,46 triliun menjadi Rp 16,56 triliun pada 30 Juni 2022.

