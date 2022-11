Tiba di Bali Semalam, Joe Biden Kagum dengan Tarian Bali Sambut Kedatangannya

Nusa Dua, Beritasatu.com – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dibuat kagum dengan tarian Bali untuk menyambut kedatangannya, saat tiba pada Minggu, (13/11/2022) malam sekitar pukul 21.30 Wita.

Sambil berjalan kaki, Joe Biden mengungkapkan kekagumannya terhadap tarian Bali yang menyabut kedatanganya. “Amazing, splendid wonderfull. Thank you,” ujarnya.

Para penari yang menyambut kedatangan kepala negara Amerika Serikat tersebut adalah campuran dari sanggar kabupaten Badung, Denpasar, dan kabupaten-kabupaten yang ada di sekitar Airport Ngurah Rai.

Joe Biden disambut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno.

“Selamat datang Presiden Biden di Wonderfull Indonesia and the beautiful island of the god, Pulau Dewata, Pulau Bali,” kata Sandiaga.

“Saya mendapat kehormatan dan tugas dari negara untuk menyambut bapak Presiden Joe Biden yang mendarat di Bali malam ini sekitar pukul 21:45 dengan menggunakan Air Force One,” ujar Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno di Denpasar Bali.

Pada kesempatan tersebut, Sandiaga mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Joe Biden atas kesediaanya menghadiri KTT G-20. “Atas nama pemerintah, bangsa dan rakyat Indonesia kami menyampaikan keinginan untuk lebih banyak kunjungan dan kerja sama sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,” katanya.

Sandiaga juga mengatakan bahwa kunjungan wisatawan dari Amerika Serikat beberapa waktu belakangan mengalami peningkatan. Ia pun mengungkapkan harapannya di hadapan Biden agar produk-produk ekonomi kreatif Indonesia semakin diminati, terutama produk fashion, kuliner dan produk kerajinan tangan.

Selain Biden, Presiden Republik Korea Yoon Suk-Yeol juga telah tiba di hari yang sama. Kedatangan kedua pemimpin negara tersebut adalah untuk menghadiri acara puncak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20.

Sumber: PR