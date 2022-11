WHO: Kolaborasi G-20 Perbaiki Sistem Kesehatan Global

Jakarta, Beritasatu.com - Senior Advisor to the Director-General of the World Health Organization (WHO) Bruce Aylward mengatakan, kolaborasi antar negara-negara G-20 akan mendorong peningkatan sistem kesehatan global.

"Program saling membantu dan saling memberi masukan antara negara-negara G-20 akan membangun sistem kesehatan yang makin baik," katanya dalam diskusi daring yang diadakan oleh Forum Merdeka Barat 9 yang diakses dari Jakarta, Senin.

Bruce Aylward menjelaskan, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh WHO selama pandemi Covid-19 adalah adanya kesenjangan pelayanan kesehatan dasar.

"Pelayanan kesehatan dasar adalah hal yang penting dan menjadi kebutuhan semua orang. Tetapi kenyataannya, terutama karena pandemi, lebih dari dua miliar orang tidak memiliki akses ke pelayanan kesehatan," katanya.

Dalam diskusi bertema "Komitmen G-20 Membangun Arsitektur Kesehatan Global" itu, dia mengatakan bahwa situasi yang terjadi saat ini menuntut adanya kolaborasi yang saling terhubung antarnegara mengingat seluruh sistem kesehatan dunia terdampak pandemi Covid-19.

"Harus ada kerja sama untuk menambah petugas kesehatan yang cukup, memberikan ...

Sumber: ANTARA