Inovasi Bantu Pemerintah Daerah Tingkatkan Pelayanan Publik

Jakarta, Beritasatu.com – Kehadiran inovasi dalam program kemasyarakatan diyakini akan meningkatkan pelayanan publik di daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah (pemda) terus didorong untuk meningkatkan inovasi atau memanfaatkan berbagai inovasi yang sudah dimiliki pemerintah pusat.

Kaitan dengan itu, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat pembinaan inovasi terhadap daerah. Hal ini sebagai salah satu upaya agar pemda mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mengatakan, saat ini pihaknya terus memperbaiki akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan Innovative Government Award (IGA). Hal ini penting dilakukan mengingat IGA merupakan ajang pemberian penghargaan kepada daerah terinovatif.

BACA JUGA

Mendagri Tito Karnavian Resmikan Mal Pelayanan Publik di Sumedang

Langkah itu dilakukan salah satunya melalui kerja sama dengan sejumlah pihak. Tahun ini, BSKDN menjalin kerja sama dengan Scientific Modeling, Application, Research, and Training for City-Centered Innovation and Technology (Smart City) Universitas Indonesia (UI) dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

“Kami sangat mengapresiasi kerja keras tim validasi dan kontrol kualitas dalam proses pengukuran indeks inovasi daerah ini," ujar Yusharto pada Rapat Penyerahan Hasil Validasi dan Quality Control Inovasi Urusan Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2022 di Jakarta, Senin (14/11/2022).

Baca selanjutnya

Yusharto menjelaskan, dari sekitar 26.000 inovasi yang didaftarkan pemda kepada BSKDN, ...

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com