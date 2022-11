HLN 2022 Jadi Momentum Sosialisasi Hasil G-20 di Sektor Kelistrikan

Jakarta, Beritasatu.com - Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) akan menyelenggarakan rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Listrik Nasional atau HLN 2022. MKI akan menjadikan HLN ke-77 ini sebagai momentum melakukan sosialisasi hasil KTT G-20 di Bali kepada masyarakat, khususnya terkait kelistrikan.

Ketua Panitia HLN ke-77, Noesita Indriani mengatakan hal tersebut yang membuat HLN 2022 digelar usai pelaksanaan G-20 di Bali. Sebenarnya HLN jatuh pada 27 Oktober 2022 lalu.

"Pelaksanaan HLN ke-77 setelah G-20 Summit diharapkan dapat menyampaikan informasi seluas-luasnya pada pemangku kepentingan dan masyarakat luas terkait hasil-hasil dan tindak lanjut G-20 Summit dengan fokus pada sektor energi khususnya subsektor kelistrikan," ujar Indriani dalam konferensi pers secara virtual, Senin (14/11/2022).

Indriani mengatakan HLN ke-77 mengangkat tema "Post G20 Summit : Energy Transition Road Map To Achieve Net Zero Emission In 2060" atau "Pasca-KTT G20: Peta Jalan Transisi Energi Untuk Mencapai NZE Tahun 2060". Rangkaian acara HLN ke-77 akan diselenggarakan pada 29 November sampai dengan 30 November 2022 di Hotel Mulia Senayan, Jakarta.

"Acaranya terdiri dari seminar dan pameran industri ketenagalistrikan yang akan dihadiri 300 peserta dari berbagai industri ketenagalistrikan dan lebih dari 30 peneliti dan ahli di sektor energi dan ketenagalistrikan baik nasional maupun internasional akan berbagi informasi, pengetahuan, dan tekhnologi terkini," ungkap dia.

"Lalu lebih dari 30 exhibitor akan memamerkan teknologi-teknologi terakhir terkait transisi energi diantaranya adalah, advance VRE technology, hydrogen, nuclear, flexible power plant, decarbonization, digital technology, dan sebagainya," tutur dia menambahkan.

Diketahui, MKI merupakan forum komunikasi, koordinasi, dan konsultasi semua pemangku kepentingan di sektor tenaga listrik Indonesia. MKI yang didirikan pada tahun 1998 adalah organisasi nirlaba dan secara aktif terlibat dalam merumuskan opini dan ide tentang bagaimana mengembangkan dan memperluas sektor ketenagalistrikan di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menciptakan sistem yang seutuhnya mandiri. Anggota MKI berasal dari seluruh mata rantai industri tenaga listrik.

Sementara sejarah tenaga listrik di Indonesia mengalir seiring dengan gelombang perjuangan rakyat. Pada 27 Oktober 1945 dikenal sebagai Hari Listrik dan Gas, dan diperingati untuk pertama kalinya pada 27 Oktober 1946, di Gedung Badan Pekerja Komite Nasional (BPKNP), Yogyakarta. Mengingat pentingnya listrik, berdasarkan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1134.K/ 43.PE/1992 pada 31 Agustus 1992 menetapkan 27 Oktober sebagai Hari Listrik Nasional.

Sumber: BeritaSatu.com