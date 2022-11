Top 5 News: Ratusan Mahasiswa IPB Terjerat Pinjol, Elon Musk Tampil di B-20 Pakai Batik

Jakarta, Beritasatu.com - Ratusan mahasiswa IPB University terjerat pinjaman online atau pinjol hingga miliaran rupiah menjadi berita terpopuler atau top news di Beritasatu.com, Senin (15/11/2022).

Selain itu kabar tentang pendiri Tesla sekaligus CEO Twitter Elon Musk hadir secara virtual dengan batik berwarna hijau pada hari kedua B-20 Summit 2022 di Nusadua, Bali serta IHSG diperkirakan kembali tertekan sentimen Covid-19 juga termasuk dalam top 5 news Beritasatu.com.

Berikut top 5 news di Beritasatu.com pada Senin (15/11/2022):

1. Ratusan Mahasiswa IPB Terjerat Pinjol hingga Miliaran Rupiah

Ratusan mahasiswa IPB University terjerat pinjaman online atau pinjol hingga miliaran rupiah.

Korban melaporkan kasus penipuan ini ke Markas Polresta Bogor Kota, sebagian lagi masih belum melapor ke polisi. Tak hanya itu, sejumlah mahasiswa kini juga dicekam ketakutan untuk melapor kepada orang tuanya karena takut disalahkan.

Kasus penipuan investasi online ini dengan motif sang mahasiswa IPB diajak kerja sama investasi untuk membesarkan usaha penjualan online. Para mahasiswa pun diminta meminjam uang ke pinjaman online sebagai modal investasi.

Ratusan mahasiswa IPB yang terjerat pinjol atau pinjaman online tersebut sebagian sudah melapor ke polisi, tetapi sebagian lain masih menutup diri.

2. Ratusan Mahasiswa IPB Terjerat Pinjol, Rektorat Dirikan Posko Pengaduan

Kepala Biro Komunikasi IPB University Yatri Indah Kusumastuti mengungkapkan, kampus IPB mendirikan posko pengaduan untuk menangani kasus penipuan pinjol atau pinjaman online yang menjerat ratusan mahasiswa IPB.

Yatri meminta para mahasiswa IPB yang merasa tertipu untuk melapor ke rektorat sehingga bisa mendapat bantuan hukum dan solusi penyelesaian kasus pinjol itu.

Ditemui di kantor Rektorat IPB, Yatri mengungkapkan, pihaknya tengah memonitor kasus penipuan pinjol yang melibatkan mahasiswa IPB.

Saat ini rektorat IPB melalui dekanat tengah mendata ratusan mahasiswa yang terjerat pinjaman online atau pinjol tersebut. Jumlahmya kini terdapat sudah ratusan, tetapi diperkirakan masih banyak lagi mahasiswa yang belum terdata karena malu.

Posko pengaduan dilakukan di rektorat IPB melalui bidang kemahasiswaan.

3. Elon Musk Pakai Batik di B-20 Summit, Zoom Sambil Mati Lampu

Pendiri Tesla sekaligus CEO Twitter Elon Musk hadir secara virtual dengan batik berwarna hijau pada hari kedua B-20 Summit 2022 di Nusadua, Bali, Senin (14/11/2022)

Menurut CEO dan President Director Bakrie & Brothers sekaligus moderator Anindya Bakrie, batik yang dikirimkan tersebut berasal dari sebuah desa di Sulawesi Tengah (Sulteng).

“Di sana banyak nikel dan siapa tahu Anda tertarik untuk mengunjunginya. Mereka juga berambisi untuk membangun net zero industrial park dengan energi bersih. Itulah mengapa batik ini spesial,” kata Anindya kepada Elon di B-20 Summit.

“Terima kasih telah mengirimkan atasan ini. Saya sangat suka,” jawab Elon.

Elon Musk juga sempat mengundang tawa para peserta B-20 Summit karena menghadiri konferensi tersebut saat sedang mati lampu.

4. IHSG Diperkirakan Kembali Tertekan Sentimen Covid-19

Kembali meningkatnya kasus Covid-19 dan juga kebijakan suku bunga The Fed jadi sentimen utama Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pekan ini. Pergerakannya pun diproyeksikan bervariasi.

Analis Kanaka Hita Solvera Andhika Cipta Labora mengatakan, bahwa pasar akan memperhatikan meningkatnya kasus Covid-29 menjelang akhir tahun 2022. Dengan adanya peningkatan ini, dikhawatirkan pemerintah kembali menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

"Selain itu dengan menguatnya IHSG pada akhir pekan lalu berpotensi membuat para pelaku pasar sell on strength sambil menunggu rilisnya suku bunga BI pada tanggal," jelasnya kepada Investor Daily, akhir pekan lalu.

5. Musk, Bezos, PM Australia, PM Kanada Warnai Hari Kedua B-20

B20 Summit 2022 atau Konferensi Tingkat Tinggi B-20 (KTT B-20) Indonesia di Bali, Indonesia memasuki hari kedua Senin (14/11/2022).

B-20 Summit menyatukan pemimpin bisnis global untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk negara G-20 sebagai upaya pemulihan ekonomi dan tantangan bisnis dunia. Ajang B-20 Summit dihadiri 3.300 orang, yang mencakup 2.000 pimpinan negara, CEO, dan segenap pemimpin bisnis dari berbagai perusahaan multinasional dari 40 negara. Hal ini merepresentasikan 6,5 juta bisnis di berbagai belahan dunia.

Artis Hollywood Anne Hathaway menjadi salah satu pembicara mewakili PBB sebagai UN Women Goodwill Ambasador membahas Unlocking The Full Potential of Women in The Economy.

