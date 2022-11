Di G-20 Bali, Joe Biden dan Xi Jinping Bahas Perang Dingin

Bali, Beritasatu.com — Ketegangan antara AS dan Tiongkok mereda setelah Presiden AS Joe Biden mengatakan “tidak perlu ada Perang Dingin baru” antara AS dan Tiongkok, setelah pertemuan puncak tiga jam dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di KTT G-20 di Bali pada Senin (14/11/2022).

Biden juga mengatakan, “Saya pikir tidak ada upaya oleh Tiongkok untuk menyerang Taiwan,” meskipun ada peningkatan retorika dan gerakan militer agresif oleh Republik Rakyat Tiongkok di Selat Taiwan.

Biden dan rekannya mengadakan pertemuan yang sangat dinanti-nantikan di sela-sela KTT G-20 negara-negara maju secara ekonomi di Bali.

Biden mengatakan dia dan Xi berbicara terus terang, dan mereka setuju untuk mengirim diplomat dan anggota kabinet dari pemerintahan mereka untuk bertemu satu sama lain secara langsung untuk menyelesaikan masalah yang mendesak.

BACA JUGA

KTT G-20, Presiden Biden Ucapkan Selamat pada Indonesia

Meskipun mereka telah berbicara lima kali melalui konferensi video, pertemuan itu adalah pertemuan pertama Biden dan Xi sejak presiden AS terpilih pada 2020. Pertemuan dua pemimpin perekonomian terbesar dunia berlangsung ramah, dengan Biden merangkul Xi di awal dan berkata, “senang bertemu denganmu.”

Namun, masih harus dilihat apakah KTT itu akan menghasilkan perubahan nyata dalam hubungan antara Washington dan Beijing, pesaing strategis terbesarnya dan musuh militer jangka panjangnya.

Baca selanjutnya

Kementerian Luar Negeri Beijing mengatakan percakapan itu "mendalam, jujur, dan konstruktif" ...

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: CNBC.com