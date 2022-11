Bestie Sejak SMA, Persahabatan Sri Mulyani dan Retno Marsudi Menginspirasi

Bali, Beritasatu.com - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 resmi dibuka Presiden Joko Widodo, Selasa (15/11/2022). Tentunya ada berbagai hal menarik mengiringi perhelatan akbar ini, salah satunya adalah dua sosok wanita yang tampak mengapit Jokowi saat berada di ruang pertemuan para pemimpin G-20.

Mereka adalah Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi dan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati. Kedua wanita ini duduk di samping kiri dan kanan Jokowi saat Presiden menyampaikan sambutannya bagi para pemimpin dan delegasi G-20.

Dua menteri perempuan yang sudah menjabat posisi tersebut sejak di Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla ini, merupakan pasangan sahabat sejak duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA).

Uniknya, persahabatan erat hingga ke kabinet kerja itu membuat keduanya berhasil menerima penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI).

Persahabatan Menlu Retno LP Marsudi dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati ini sudah menginjak usia lebih dari 40 tahun, sejak keduanya menempuh pendidikan di SMA Negeri 3 Semarang, Jawa Tengah.

Namun selepas lulus dari SMA, keduanya sempat terpisah karena harus menuntut pendidikan di universitas yang berbeda. Retno memilih untuk berkuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM) mengambil jurusan Hubungan Internasional, sementara Sri Mulyani mengambil pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE-UI).

Kerja keras kedua perempuan ini juga diakui oleh dunia dengan sejumlah penghargaan internasional yang sudah diraih, seperti penghargaan 'Agen Perubahan' dari United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) oleh Retno LP Marsudi dan Penghargaan Menteri Terbaik di Dunia (Best Minister in the World Award) di World Government Summit oleh Sri Mulyani.

