Sukses Selenggarakan KTT G-20, Joe Biden Puji Jokowi

Badung, Beritasatu.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden secara terbuka memuji Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) sebagai pemimpin yang hebat. Presiden Biden menilai penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 di Bali, 15-16 November 2022 sangat baik dan memberikan kesan mendalam.

“Omong-omong, Anda telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Benar sekali,” kata Presiden Biden saat berpidato pada peluncuran Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII), di The Apurva Hotel Kempinski, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Selasa (15/11/2022).

Presiden Biden menyatakan, Presiden Jokowi sukses mengerjakan tugasnya dengan sangat baik. "Anda telah mengerjakan tugas dengan sangat baik," kata Presiden Biden.

Ia mengatakan, Partnership for Global Infrastructure and Investment menyatukan mitra, baik dari pemerintah, sektor swasta, dan lainnya untuk memberikan hasil nyata bagi masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Bahkan, para pemimpin G-20 juga menyoroti pentingnya berinvestasi bersama dan berinvestasi lebih kuat untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang lebih baik di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah di seluruh dunia. “Dan, kami menyambut semua pihak yang memiliki visi yang sama untuk bergabung dalam upaya kami ini,” kata Presiden Biden.

Sementara itu, Presiden Jokowi secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Presiden Biden atas inisiatif penyelenggaraan side event Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII).

Ia mengatakan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan PGII dalam mendukung ...

