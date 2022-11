Joe Biden Terpaksa Dibangunkan Gara-gara Ledakan Rudal di Polandia

Kyiv, Beritasatu.com - Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang tengah berada di Bali dalam acara KTT G-20 terpaksa dibangunkan, Selasa (15/11/2022) malam, gara-gara rudal yang jatuh dan meledak di Polandia hingga menewaskan dua warga.

Otoritas Polandia mengatakan pada Rabu pagi bahwa sebuah rudal buatan Rusia jatuh di bagian timur negara itu, menewaskan dua orang dalam ledakan yang dikecam Presiden Ukraina Volodymr Zelensky sebagai "peningkatan yang sangat signifikan" dari perang tersebut.

Kondisi pasti akibat ledakan fatal itu belum jelas, termasuk siapa yang menembakkan rudal dan dari mana.

Pemerintah Polandia mengatakan sedang menyelidiki dan meningkatkan kesiapan militernya. NATO akan mengadakan pertemuan darurat untuk membahas peristiwa di dekat perbatasan Ukraina sedangkan Rusia membantah terlibat.

Komentar Zelensky, disampaikan dalam pidato malam hari kepada warganya, datang beberapa jam setelah seorang pejabat intelijen senior AS mengatakan kepada The Associated Press bahwa rudal Rusia telah menyeberang ke wilayah Polandia dan menewaskan dua orang.

Informasi itu menyebutkan bahwa rudal Rusia menyerang sebuah lokasi di Polandia sekitar 15 mil dari perbatasan Ukraina.

Sebuah pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Polandia mengidentifikasi senjata itu dibuat di Rusia. Presiden Polandia Andrzej Duda lebih berhati-hati. Ia mengatakan bahwa kejadian itu kemungkinan besar rudal buatan Rusia tetapi asal-usulnya masih diverifikasi.

“Kami bertindak dengan tenang. Ini adalah situasi yang sulit,” kata Duda.

Di Bali, Presiden Joe Biden mengadakan pertemuan darurat dengan pemimpin G-7 dan para pemimpin NATO di Bali, Indonesia untuk konsultasi mengenai situasi di Polandia.

Joe Biden yang sedang menghadiri KTT G-20 dibangunkan semalam oleh staf gara-gara berita rudal.

Joe Biden kemudian menelepon Presiden Polandia Andrzej Duda untuk menyampaikan belasungkawa. Ia tampak mengenakan T-shirt dalam foto yang diunggah di media sosial.

Di Twitter, akun resmi Joe Biden mencuit "Saya berbicara dengan Presiden Andrzej Duda dari Polandia untuk menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas hilangnya nyawa di Polandia Timur dan menawarkan dukungan penuh kami untuk penyelidikan Polandia atas ledakan tersebut. Kami akan tetap berhubungan dekat untuk menentukan langkah selanjutnya yang sesuai saat proses berlangsung".

I spoke with President Andrzej Duda of Poland to express my deep condolences for the loss of life in Eastern Poland and offer our full support for Poland's investigation of the explosion.



We will remain in close touch to determine appropriate next steps as it proceeds. pic.twitter.com/m6OSwcHKtD