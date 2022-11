Rudal Nyasar Rusia, NATO Dinilai Hati-hati Ambil Sikap

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan sejumlah pemimpin negara anggota NATO sempat menggelar pertemuan darurat di sela-sela KTT G-20 di Nusa Dua, Bali, Rabu (16/11/2022). Pertemuan darurat digelar guna membahas peristiwa ledakan akibat rudal buatan Rusia yang nyasar ke wilayah Polandia dekat perbatasan dengan Ukraina pada Selasa (15/11/2022). Pertemuan itu menurut pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi dapat dipandang sebagai bentuk kehati-hatian NATO dalam menyikapi peristiwa tersebut.

Fahmi menerangkan, NATO kini lebih memilih mendukung upaya penyelidikan atas peristiwa tersebut daripada langsung melakukan tindakan bersifat impulsif.

"Pertemuan darurat di Bali itu menurut saya justru dapat dilihat sebagai respons yang sangat hati-hati dari sejumlah negara NATO atas serangan ke wilayah Polandia," tutur Fahmi kepada wartawan.

BACA JUGA

Hikmahanto: Rudal Nyasar Rusia ke Polandia Mesti Diusut Tuntas

Dia menjelaskan, para negara NATO kini tengah fokus memperkuat kedudukan Polandia. Hal tersebut selaras dengan protokol pertahanan kolektif NATO.

Baca selanjutnya

Namun demikian, dia mengakui peristiwa ledakan rudal buatan Rusia tersebut bisa ...

hal 1 dari 3 halaman

Halaman: 123selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com