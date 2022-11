Presiden Jokowi: Perang Sengsarakan Rakyat

Nusa Dua, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak para pemimpin negara G-20 untuk segera menghentikan perang bagi terciptanya situasi global yang kondusif bagi masa depan dunia. Hal ini mengingat banyak hal yang dipertaruhkan dalam peperangan sehingga sangat menyengsarakan rakyat.

“Stop the war. I repeat, stop the war. Lot is at stake. Banyak hal yang dipertaruhkan. Perang hanya akan menyengsarakan rakyat. Pemulihan ekonomi dunia tidak akan terjadi jika situasi tidak membaik. Sebagai pemimpin, kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan situasi global yang kondusif bagi masa depan dunia,” kata Presiden Jokowi saat membuka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 Sesi III, di Hotel The Apurva Kempinski, Bali, Rabu (16/11/2022).

Selain imbauan menghentikan peperangan, Sesi III juga membahas tentang ekonomi digital. Jokowi mengatakan ekonomi digital merupakan kunci masa depan ekonomi dunia. Sebagai pilar ketahanan di masa pandemi, ekonomi digital menyumbang 15,5% produk domestik bruto (PDB) global serta membuka peluang masyarakat kecil menjadi bagian dari rantai pasok global.

“Sebagai Presiden G-20, Indonesia mendorong transformasi digital untuk mempercepat pemulihan global. Dan di bawah Presidensi Indonesia, Digital Economy Working Group sudah mulai jalan. Tahun ini, G-20 juga mendorong pengembangan startup potensial melalui digital innovation network,” ungkapnya.

Presiden Jokowi juga menekankan tiga hal yang harus dilakukan dalam rangka mendorong transformasi digital. Pertama, semua negara harus menjamin kesetaraan akses digital.

“Sebanyak 2,9 miliar penduduk dunia belum terhubung ke internet, termasuk 73% penduduk negara kurang berkembang. Infrastruktur digital juga belum merata, 390 juta orang tinggal di wilayah tanpa internet nirkabel. Ketimpangan ini harus segera kita perbaiki. G-20 harus dapat memobilisasi investasi untuk membangun infrastruktur digital yang terjangkau bagi semua,” jelas dia.

Kedua, pentingnya literasi digital. Menurut Presiden Jokowi, melek digital merupakan sebuah ...

Sumber: Investor Daily