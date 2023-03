3 Sopir Truk Tangki Pertamina Gelapkan 315 Liter BBM Bersubsidi Jenis Pertalite

Balikpapan, Beritasatu.com - 3 orang sopir truk tangki BBM Pertamina terpaksa harus ditangkap polisi, lantaran tertangkap tangan tengah melakukan aksi "kencing" atau menggelapkan BBM bersubsidi jenis Pertalite saat berada di kapal feri penyeberangan Balikpapan - PPU. Selain menetapkan 3 orang sopir truk tangki itu sebagai tersangka, polisi juga turut menangkap seorang tersangka lainnya yang berperan sebagai pembeli BBM bersubsidi ilegal itu.

Advertisement

4 orang tersangka ini, terdiri dari 3 orang sopir truk tangki BBM milik Pertamina Patra Niaga, yakni Yoyok (35 tahun), Irwan (38), dan Gusti (45), serta Sopianur (23) yang berperan sebagai penadah.

Pengungkapan aksi penggelapan BBM Bersubsidi ini berawal saat tiga sopir truk itu, terlihat tengah mengisi sejumlah jerigen dengan BBM bersubsidi jenis pertalite, yang diambil langsung dari truk tangki milik Pertamina Patra Niaga Balikpapan.

BACA JUGA

Jelang Ramadan, Pertamina Pastikan Pasokan BBM di Pulau Kalimantan Aman

Aksi itu dilakukan oleh tersangka, saat tengah berada di atas salah satu kapal fery penyebrangan dengan rute Balikpapan - Penajam Paser Utara. Aksi tiga orang sopir truk tangki pertamina itu pun, tertangkap tangan oleh sejumlah personil polisi dari Direktorat Polisi Perairan Polda Kaltim yang tengah melakukan patroli perairan.

Saat diperiksa lebih lanjut, ketiga sopir truk tangki pertamina itu pun tak mampu berkutik, lantaran kedapatan tengah memindahkan BBM Bersubsidi jenis pertalite ke dalam 9 unit jerigen dengan kapasitas masing-masing mencapai 35 liter.

Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yusu Sutedjo mengatakan keempat tersangka itu tertangkap tangan saat tengah "kencing" atau memindahkan bbm bersubsidi jenis pertalite dari truk tangki pertamina ke dalam jerigen.

BACA JUGA

Depo Plumpang Terbakar, Pertamina Pastikan Pasokan BBM Aman

Dari aksinya itu, maka isi dari truk tangki yang membawa muatan 10.000 liter bbm bersubsidi jenis Pertalite itu pun menjadi berkurang, sehingga merugikan Pihak Pertamina serta para pengelola SPBU. "Jadi modusnya mereka itu istilahnya "kencing" ya, jadi saat mereka dalam perjalanan mendistribusikan BBM bersubsidi jenis Pertalite, mereka sengaja memindahkan sedikit bbm dari muatan truk tangki itu ke dalam jerigen untuk kemudian mereka jual kembali," kata Kombes Pol Yusuf Sutedjo kepada awak media, Senin siang (6/3/2023).

Menurutnya, dari hasil pemeriksaan para tersangka, diketahui bahwa bbm bersubsidi hasil "kencing" dari truk tangki itu dijual ke penadah seharga Rp 9.000 per liter. Sedangkan, oleh pihak penadah, rencananya akan dijual kembali secara eceran seharga Rp 11.000 per liter. "Jadi mereka ini semuanya sama modusnya, karena bbm bersubsidi yang hasil "kencing" dari truk tangki Pertamina itu, dijual ke penadah seharga Rp 9.000 per liter, terus oleh penadah dijual secara eceran seharga Rp 11.000 per liter," imbuhnya.

Akibat ulahnya itu, para tersangka pun dijerat polisi dengan pasal 55 Perppu Nomor 22 tahun 2022 tentang migas dengan ancaman hukuman pidana penjara 6 tahun dan denda Rp 60 milyar.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini