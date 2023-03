Harga Bawang Merah Naik, Produsen Bawang Goreng Pangkas Produksi

Kuningan, Beritasatu.com - Harga bahan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat merangkak naik menjelang bulan ramadan. Kenaikan tersebut terjadi pada komoditas sayuran, seperti bawang merah.

Saat ini, harga bawang merah mencapai Rp 40.000 per kilogram. Kenaikan harga bawang tersebut sudah terjadi selama hampir satu pekan terakhir.

Sayangnya, dampak kenaikan harga bawang merah, tidak hanya dirasakan oleh kalangan rumah tangga. Kenaikan harga bawang pun dirasakan oleh para produsen bawang goreng.

Seperti yang dialami salah satu produsen bawang goreng di Desa Cilaja, Kecamatan Kramatmulya, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Akibat dari naiknya harga bawang merah, membuat produsen bawang goreng harus mengurangi produksi.

Menurut Fadlan, pengelola pabrik bawang goreng mengatakan, harga bawang jening birma dari Brebes, Jawa Tengah, naik hingga 40% dibandingkan hari biasanya.

"Kalau untuk bawang merah jenis birma yang dari Brebes, kenaikannya 30 sampai 40 persen," ungkap Fadlan, Selasa (7/3/2023).

Akibat dari kenaikan harga tersebut, lanjut Fadlan, ia harus mengurangi produksi bawang goreng, biasanya ia dapat memproduksi bawang goreng setiap hari dalam satu bulan.

"Berdampak ke produksi, biasanya dalam satu bulan itu kita bisa produksi setiap hari, kalau sekarang paling 15-20 hari produksinya," lanjutnya.

Dalam satu bulan, kata Fadlan, biasanya bisa memproduksi hingga 60 ton bawang goreng, namun saat ini hanya dapat memproduksi 30 ton bawang goreng setiap bulannya.

"Setiap harinya kita bisa produksi 1,5 sampai 2 ton perharinya, kalau di totalin, dihitung sehari 2 ton kalau 15 hari berarti kita produksi 30 ton, kalau sebelum naik biasanya bisa lebih," katanya.

Menurut Fadlan, harga bawang merah saat ini mencapai Rp 16.000 per kilogram, biasanya sebelum harga naik, ia dapat membeli bawang merah dengan harga Rp 11.000 per kilogram.

"Biasanya kita beli bawang untuk pabrik itu di grade B atau C yang aga kecil dari yang biasa dibeli konsumen dipasar, harganya sekarang ini Rp 16.000 per kilogram untuk jenis bawang dari Brebes, biasanya kita beli itu Rp 11.000 sampai Rp 12.000 per kilogra," ujarnya.

Sementara, untuk mensiasati biaya produksi, Fadlan harus menaikan harga jual bawang goreng. "Sekarang kita jual bawang goreng itu dari Rp 50.000 dengan kualitas paling rendah dan Rp 120.000 dengan kualitas paling tinggi atau paling bagus," tuturnya.

