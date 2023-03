2 Pekan Jelang Ramadan, Harga Cabai di Sidoarjo Tembus Rp 80.000

Sidoarjo, Beritasatu.com - Dua pekan jelang Ramadan, lonjakan harga kebutuhan pangan di Sidoarjo, Jawa Timur dikeluhkan warga. Warga mengeluhkan kenaikan signifikan yang kini mulai terjadi pada harga cabai rawit, cabai merah, bawang merah, bawang putih, hingga tomat yang mencapai 2 kali lipat.

Yunita, pedagang cabai di Sidoarjo, mengatakan, Rabu (8/3/2023), harga cabai rawit misalnya, jika sebelumnya berkisar Rp 50.000 hingga Rp 60.000 per kilogram, saat ini mencapai Rp 80.000 per kilogram. Bawang putih yang sebelumnya berkisar Rp 25.000 hingga Rp 28.000 rupiah per kilogram, saat ini naik menjadi Rp 35.000.

Menurut sejumlah pedagang lainnya, kenaikan juga terjadi pada bawang merah. Sebelumnya jika berkisar Rp 25.000 hingga Rp 28.000 per kilogram, saat ini naik menjadi Rp 35.000 rupiah per kilogram. Tomat yang sebelumnya Rp 5.000 per kilogram, saat ini naik dua kali lipat mencapai Rp 10.000.

Kenaikan sejumlah komoditas sayuran ini dikeluhkan warga. Menurut salah satu warga, Anita, kenaikan sejumlah komuditas sayuran ini dirasa sangat mencekik kehidupan sehari-harinya. Biasanya, jika uang Rp 50.000 bisa untuk mencukupi kebutuhan masak sehari-hari, tapi sekarang tidak cukup.

"Sangat teramat mencekik, biasanya uang Rp 50.000 itu sudah dapat dengan berasnya, sekarang sudah tidak bisa. Sekarang dapatnya ya bumbu saja," ujar Anita, warga

Selain diindikasi karena pengaruh cuaca buruk yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini, momen jelang Ramadan, juga berpengaruh terjadinya kenaikan harga sejumlah barang komoditas sayuran.

Pedagang maupun konsumen saat ini hanya bisa berharap, agar harga sembako dan kebutuhan pangan lainnya bisa kembali normal seperti sebelumnya, khususnya jelang Ramadan.

