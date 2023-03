Harga Bahan Pokok di Surabaya Naik Jelang Ramadan

Surabaya, Beritasatu.com - Harga sejumlah kebutuhan pokok di kota Surabaya mengalami kenaikan. Di pasar tradisional Wonokoromo Surabaya, Minggu pagi (12/3/2023), harga sejumlah barang pokok mengalami kenaikan sejak seminggu terakhir.

Naiknya bahan kebutuhan pokok ini terjadi pada harga bawang putih yang dijual per kilogramnya seharga Rp 38.000, dari harga sebelumnya Rp 28.000 perkilogramnya. Selain itu harga cabai rawit dijual dengan harga Rp 75.000, dari harga semula Rp 50.000 per kilogramnya dan harga tomat menjadi Rp 10.000, dari harga semula Rp 4.000 per kilogramnya.

Advertisement

Sementara untuk cabai merah harganya masih normal dijual per kilogramnya Rp 30.000 dan harga bawang merah dijual Rp 38.000 perkilogramnya. Tak hanya mengalami naiknya harga, stok barang kini juga terbatas.

BACA JUGA

Kunjungi Pasar di Blora, Jokowi Pastikan Harga Bahan Pokok Aman Jelang Ramadan

Kenaikan sejumlah harga kebutuhan pokok ini mulai dirasakan oleh pedagang maupun pembeli. Bahkan imbas kenaikan harga pokok, masyarakat mulai membatasi pembelian.

"Sekarang harga sembako pada naik semua, jadi kalau beli sekarang gak bisa banyak-banyak, harus dibatasi soalnya harganya mahal," ujar Budiono, Pembeli.

Naiknya harga kebutuhan pokok ini terjadi karena jelang puasa. Setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan harga. Masyarakat berharap, pemerintah bisa mengambil langkah untuk menstabilkan harga dengan melakukan operasi pasar.

"Semoga harganya kembali stabil, gak mahal lagi, supaya pembeli tetap banyak," Keluh Fariz, Pedagang Pasar Wonokromo.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini