Kakanwilkumham Bali: Pelanggaran Lalu Lintas Tak Bisa Jadi Acuan Cabut Visa on Arrival

Denpasar, Beritasatu.com - Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM (Kakanwilkumham) Provinsi Bali Anggiat Napitupulu mengatakan sejak berlakukan visa on arrival pascapandemincovid 19, belum satu negara pun yang mencabut visa on arrival. Demikian juga wisata yang masuk ke Bali didominasi oleh wisatawan yang menggunakan visa on arrival.

Sama halnya dengan wisatawan asal Rusian dan Ukraina yang diusulkan oleh Gubernur bali I Wayan Koster untuk mencabut visa on arrival. Saat ini terdapat 80 negara yang diperbolehkan menggunian visa on arrival masuk ke wilayah Indonesia.

Terkait wisatawan asal Ukraina dan Rusia yang diusulkan untuk mencabut visa on arrival yang dinilai mendominasi pelanggaran di Bali, menurut Anggiat Napitupulu hal tersebut tidak bisa menjadikan acuan karena pelanggaran lalu lintas ataupun pelanggaran ijin tidak hanya dilakukan oleh wisatawan yang menggunakan visa on arrival atau wisatawan dari kedua negara itu. "Pelanggaran yang menjadi perbincangan wisatawan di bali saat ini tidak hanya dilakukan oleh wisatawan yang menggunakan visa on arrival tapi juga dilakukan oleh penggunaan visa yang lainnya," Katanya pada Jumat, (17/3/2023).

Dengan melihat kondisi yang jadi di lapangan, pencabutan visa on arrival untuk wisatawan asal Rusia Dan Ukraina tidak akan menjamin berkurangnya jumlah pelanggara lalu lintas ataupun penyalahgunaan visa oleh wisatawan di Bali.

Selama tahun 2023 ini warga Rusia dan Ukraina yang datang dan pergi menggunakan bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai mencapai 74 ribu orang. Saat ini masih tersisa sekitar 20 ribu wisatawan yang sedang berlibur di Bali. Dari jumlah tersebut 85 persen wisatawan menggunakan visa on arrival. "Kebijakan visa on arrival mempermudah wisatawan untuk datang ke Bali l, dengan modal pasport yang masih berlaku, serta tiket perjalan mereka bisa datang ke Bali kemudian membayar visa on arrival saat tiba dengan masa berlaku selama 30 hari di Bandara I gusti Ngurah Rai," Pungkas Anggiat Napitupulu.





