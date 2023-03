Imbas Pemerintah Naikkan HET, Harga Beras dan Telur Masih Mahal

Purwakarta,Beritasatu.com - Pekan pertama di bulan puasa, harga beras di Purwakarta, Jawa Barat masih tinggi, bahkan cenderung kembali naik. Para pedagang mengaku, kondisi ini dipengaruhi kebijakan pemerintah, yang menaikan harga dasar gabah dan harga eceran tertinggi (HET) beras. Selain beras, harga telur ayam juga masih tinggi, Senin (27/3/2023).

Di Pasar Rebo Purwakarta, harga beras yang dijual para pedagang masih tinggi.

Bahkan, beras kualitas medium harganya cenderung kembali naik. Beras kualitas medium yang sebelumnya Rp 10.500 hingga Rp 11.000 per kilogram, kini dijual di atas Rp 11.000 atau mencapai Rp 12.000 perkilogram. naik hingga Rp. 1.000 per kilogram.

Salah satu pedagang beras Zaenudin (52) mengaku, panen dari petani sebenarnya telah terjadi hampir merata. Namun, kebijakan pemerintah yang menaikan harga dasar gabah menjadi Rp 5.000 per kilogram, serta menaikan harga eceran tertinggi (HET) beras medium dari Rp 9.450 perkilogram, menjadi Rp 10.900 per kilogram di zona satu wilayah Jawa, membuat harga beras di pasaran, kembali naik.

“Harga masih di atas Rp 10.000 perkilogramnya, harga ini tidak terpengaruh dengan adanya panen di tiap petani yang sudah merata. Mungkin adanya penyesuaian harga dari pemerintah, dengan penaikan harga dasar beras, jadi harga beras tetap di kisaran harga Rp 10.000 ke atas. Sementara untuk harga penjualan seperti biasanya di tahun tahun sebelumnya di bulan puasa sering sepi dahulu, nanti di minggu kedua dan minggu ketiga baru ramai," ujarnya.

Selain beras, komoditas yang harganya tak beranjak dan cenderung kembali naik, juga terjadi pada telur ayam. Harga telur ayam yang naik di awal puasa dari Rp 28.000 per kilogram, kini masih dijual Rp 31.000 per kilogramnya.

“Harga masih tinggi dari sananya. Saya menjual Rp.31.000 per kilogram dari sebelumnya Rp 28.000 per kilogram. Kenaikan mungkin disebabkan kemarin menjelang bulan puasa, kalau turun lagi sih enggak. Malah kayaknya sih mau naik lagi, diperkirakan bisa mencapai Rp 35.000 per kilogramnya," kata Dadan (44) penjual telur ayam.

Sebagaimana beras, harga telur ayam juga diperkirakan akan kembali mengalami kenaikan, terutama mendekati Lebaran.

